Tymczasowe kontrole graniczne w zachodniopomorskim – działania wspierające Straż Graniczną Data publikacji 25.08.2025 Powrót Drukuj Minęło 7 tygodni od wprowadzenia tymczasowych kontroli na przejściach granicznych. Zachodniopomorscy policjanci wspierają działania Straży Granicznej w powiatach polickim, gryfińskim oraz świnoujskim. Wspólne służby zapewniają bezpieczeństwo w strefie przygranicznej, przeciwdziałają nielegalnym migracjom, a także przeciwdziałają przestępczości transgranicznej.

W dniu 7 lipca 2025 roku wprowadzono tymczasowe kontrole graniczne, a policjanci prowadzą działania wspierające funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Główne zadania policjantów to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom jak i osobom podróżującym przez nasz region, upłynnienie ruchu oraz przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze transgranicznym.

W ramach wielotygodniowej służby zachodniopomorscy policjanci wspierani przez funkcjonariuszy z innych komend wojewódzkich, wylegitymowali blisko 1 700 osób i skontrolowali 4 880 pojazdów. Dbając o bezpieczeństwo i porządek publiczny w rejonie objętym działaniami kontrolnymi ujawnili w sumie 31 wykroczeń, skierowali 5 wniosków o ukaranie oraz pouczyli 17 osób. Policjanci zatrzymali 4 sprawców przestępstw za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz ujawnili 9 osób nielegalnie przebywających na terenie RP. W tym czasie policjanci nie ujawnili osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę naszego kraju.

Policjanci nadal będą prowadzić działania wspierające funkcjonariuszy Straży Granicznej, dbając o bezpieczeństwo i porządek publiczny w rejonie objętym działaniami kontrolnymi.

Pamiętajmy, że usprawnimy przejazd przez granice posiadając przy sobie ważny dokument tożsamości oraz planując podroż z wyprzedzeniem uwzględniając możliwe wydłużenie czasu przejazdu, zwłaszcza w czasie powrotów z wakacji. Monitorujmy natężenie ruchu, stosujmy się do poleceń funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych.