Statkiem w malowniczy rejs... z okazji 100-lecia kobiet w Policji Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj Z okazji wyjątkowego jubileuszu 100-lecia obecności kobiet w Policji Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Szymon Sędzik wraz z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów województwa zachodniopomorskiego zaprosił z okazji jubileuszu kobiety służące i pracujące w garnizonie zachodniopomorskim na niezwykły rejs po wodach Zalewu Szczecińskiego i Odry.

Rejs był nie tylko okazją do upamiętnienia roli kobiet w historii polskiej Policji, ale także wyjątkową formą integracji i podziękowania funkcjonariuszkom oraz pracownicom cywilnym za ich codzienną służbę, pracę, profesjonalizm w pełnieniu obowiązków i zaangażowanie. Uczestniczki rejsu mogły podziwiać przepiękne widoki – od szerokich wód Odry, przez urokliwe kanały portowe, aż po malownicze rozlewiska Zalewu Szczecińskiego.

Trasa prowadziła w kierunku Trzebieży – jednej z najpiękniejszych miejscowości nad Zalewem, znanej z żeglarskiego klimatu i rozległych plaż. Rejs pozwolił spojrzeć na Pomorze Zachodnie, miejscowości przyległe do Zalewu ale przede wszystkim Szczecin z wyjątkowej perspektywy – wody, a także zielonych krajobrazów Puszczy Wkrzańskiej, które przyciągają turystów z całego świata.

Zalew Szczeciński, połączony z Odrą i Bałtykiem, stanowi przed wszystkim jeden z najciekawszych szlaków wodnych w Polsce, przyciągając zarówno miłośników wodniactwa.



Rok 2025 to czas, kiedy Policja obchodzi wyjątkowy jubileusz – 100-lecie służby kobiet. To właśnie w 1925 roku do Policji Państwowej wstąpiły pierwsze funkcjonariuszki. Początkowo zajmowały się głównie ochroną nieletnich, przeciwdziałaniem handlowi ludźmi oraz sprawami, w których obecność kobiet była niezbędna.

Na przestrzeni lat rola kobiet w formacjach policyjnych stopniowo się zmieniała i rozszerzała. Dziś funkcjonariuszki pełnią służbę we wszystkich pionach i na każdym szczeblu – od patroli i pracy operacyjnej po stanowiska kierownicze. Są negocjatorkami, kryminalistkami, dowódcami, szkoleniowcami i ekspertkami w wielu specjalistycznych dziedzinach.

Setna rocznica obecności kobiet w Policji to okazja, by podkreślić ich profesjonalizm, zaangażowanie i wkład w bezpieczeństwo obywateli. To również dowód na to, jak bardzo zmieniła się nasza formacja przez ostatnie sto lat, stawiając na równość, kompetencje i różnorodność.