„Sekret” odkryty w Połczynie-Zdroju - młodzież, emocje i profilaktyka w wyjątkowym spektaklu PaT Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj 9 października w Połczynie-Zdroju odbyła się wyjątkowa premiera spektaklu „Sekret”, będącego kulminacyjnym punktem ogólnopolskiego programu PaT – Przyszłość a Ty, realizowanego w ramach działań profilaktycznych Policji. To wydarzenie nie tylko poruszyło publiczność, ale również pokazało, że teatr może być potężnym narzędziem wychowawczym, uczącym odwagi, empatii i odpowiedzialności.

Młodzież w roli głównej

Projekt, w którym uczestniczyła młodzież z 11 powiatów województwa zachodniopomorskiego, zakładał przeprowadzenie castingu, warsztatów aktorskich i spotkań edukacyjnych, które zakończyły się wystawieniem spektaklu o wymownym tytule „Sekret”.

Sztuka, adresowana do młodzieży i rodziców, podejmowała tematykę trudnych wyborów, presji rówieśniczej, uzależnień i relacji w środowisku szkolnym. Aktorami byli uczniowie, którzy poprzez udział w projekcie uczyli się współpracy, komunikacji i radzenia sobie ze stresem. Celem całego przedsięwzięcia było przeciwdziałanie przestępczości, hejtowi, przemocy i uzależnieniom, a także rozwijanie kompetencji społecznych młodzieży. Wśród priorytetów znalazły się:

wzmacnianie postaw asertywnych wobec rówieśników namawiających do sięgania po środki psychoaktywne,

rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,

tworzenie warunków do odkrywania pasji i talentów,

budowanie relacji opartych na szacunku i zrozumieniu.

Jak podkreślają organizatorzy – kluczową wartością projektu było zaangażowanie młodych ludzi w proces twórczy od podstaw, co dało im poczucie sprawczości i odpowiedzialności za wspólne dzieło.

Podczas wydarzenia Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie reprezentował mł. insp. Przemysław Kucharski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie wraz z kadrą kierowniczą jednostek garnizonu zachodniopomorskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Anna Kos, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Tomasz Zgirski oraz przedstawiciele sądów, oświaty i samorzadów lokalnych.

Za organizację i opiekę nad przedsięwzięciem odpowiadali:

Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju, Fundacja „Maniapomagania”, która od lat wspiera inicjatywy społeczne i edukacyjne skierowane do młodzieży.

To właśnie dzięki współpracy tych instytucji możliwe było przygotowanie nie tylko spektaklu, ale też cyklu warsztatów i działań angażujących lokalną społeczność.

W przedsięwzięcie włączyli się również:

Zespół ds. Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Gabinetu Komendanta Głównego Policji w Warszawie – krajowy koordynator programu PaT,

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju,

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie.

Wspólnie stworzyli oni przestrzeń, w której edukacja, sztuka i profilaktyka spotkały się na jednej scenie.

Współpraca przy projekcie objęła szerokie grono instytucji, w tym:

Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,

Kuratorium Oświaty w Szczecinie,

Komendę Powiatową Policji w Świdwinie,

oraz lokalne służby i organizacje, w tym Ochotniczą Straż Pożarną.

Dzięki takiej sieci partnerów projekt zyskał wymiar regionalny i zintegrował środowiska samorządowe, oświatowe i mundurowe wokół wspólnego celu – wychowania młodzieży w duchu odpowiedzialności i bezpieczeństwa.

Premiera, emocje i nowe inicjatywy

Uroczysta premiera spektaklu „Sekret” odbyła się 9 października o godz. 18:00 w sali Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju. Po przedstawieniu odbyła się rozmowa z publicznością, podczas której młodzi aktorzy i widzowie mogli wspólnie zastanowić się nad tematami poruszonymi w spektaklu – od emocji po odpowiedzialne wybory życiowe.

„To jednocześnie diagnoza, recepta i pigułka na wyzwania współczesnej młodzieży i jej rodziców” – dało się słyszeć wśród rozemocjonowanej publiczności.

Kolejnym punktem programu było formalne powołanie połczyńskiej grupy PaT, która odtąd będzie lokalnym liderem działań profilaktycznych w regionie. Uczestnicy otrzymali nominacje kapitanów PaTportu oraz symboliczną flagę programu PaT.

Wieczór zakończył wernisaż wystawy „Społeczność PaTowiczów”, prezentujący zdjęcia, historie i wspomnienia uczestników projektu.

„Przyszłość a Ty” – twórcza profilaktyka w praktyce

Projekt „Przyszłość a Ty” to inicjatywa edukacyjno-profilaktyczna adresowana do młodzieży w wieku szkolnym, oparta na metodzie twórczej profilaktyki rówieśniczej.

Koordynowany przez Zespół ds. Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Gabinetu Komendanta Głównego Policji, od lat pokazuje, że działania profilaktyczne nie muszą być nudne. Mogą inspirować, wzruszać i realnie zmieniać postawy młodych ludzi.

Wspólna sprawa – wspólna odpowiedzialność

Połczyn-Zdrój stał się na kilka dni prawdziwą stolicą młodzieżowej profilaktyki. Projekt pokazał, jak wiele można osiągnąć, łącząc siły samorządu, Policji, edukacji i organizacji społecznych.

Spektakl „Sekret” nie tylko poruszył serca widzów, ale przede wszystkim pozostawił trwały ślad w świadomości uczestników, że największym sekretem jest odwaga, by mówić o tym, co ważne, i wspólnie zmieniać świat na lepszy.

