Zachodniopomorski Zlot PaTportów
Miniony weekend był dla PaT-owiczów czasem spotkań z rówieśnikami z całej Polski. Stało się tak za sprawą pierwszego w województwie zachodniopomorskim Zlotu PaTportów, który zorganizowano w Świdwinie. Minione spotkanie nie tylko okazja do zdobycia praktycznej wiedzy, ale przede wszystkim przestrzeń do promowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
11 i 12 listopada Świdwin gościł młodzież działającą w grupach PaT i PaTport. Na zlocie pojawiło się kilkadziesiąt grup z całego kraju. Wśród obecnych gości był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Wziątek, oczywiście autor programu „Przyszłość a Ty” Grzegorz Jach, wspierany przez współpracowników PaT z Komendy Głównej Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Szymon Sędzik wraz z kadrą kierowniczą Policji z całego garnizonu zachodniopomorskiego oraz funkcjonariusze z innych garnizonów w Polsce.
Program zlotu realizowany był w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie i obfitował w wydarzenia artystyczne, podczas których młodzież prezentowała swoje umiejętności wokalne, taneczne i aktorskie. Projekt, w którym uczestniczyła młodzież z 11 powiatów województwa zachodniopomorskiego zakładał przeprowadzenie warsztatów aktorskich, fotograficznych, muzycznych, sztuk walki i tańca oraz licznych spotkań edukacyjnych nie tylko młodzieży szkolonej ale również liderów PaT.
Jak podkreślają organizatorzy – kluczową wartością projektu było zaangażowanie młodych ludzi w proces twórczy od podstaw, co dało im poczucie sprawczości i odpowiedzialności za wspólne dzieło. Zlot zakończył odśpiewany przez wszystkich hymn PaT-u pt. „Nie wracajmy jeszcze na Ziemię”.
Za organizację i opiekę nad przedsięwzięciem odpowiadali:
- Starostwo Powiatowe w Świdwinie,
- Fundacja „Maniapomagania”, która od lat wspiera inicjatywy społeczne i edukacyjne skierowane do młodzieży.
W przedsięwzięcie włączyli się również:
- Zespół ds. Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Gabinetu Komendanta Głównego Policji – krajowy koordynator programu PaT,
- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie.
Wspólnie stworzyli oni przestrzeń, w której edukacja, sztuka i profilaktyka spotkały się na jednej scenie.
Współpraca przy projekcie objęła szerokie grono instytucji, w tym:
- Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
- Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
- Komendę Powiatową Policji w Świdwinie,
- oraz lokalne służby i organizacje, w tym Ochotniczą Straż Pożarną.
Dzięki takiej sieci partnerów projekt zyskał wymiar regionalny i zintegrował środowiska samorządowe, oświatowe i mundurowe wokół wspólnego celu – wychowania młodzieży w duchu odpowiedzialności i bezpieczeństwa.