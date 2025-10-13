Zachodniopomorski Zlot PaTportów Data publikacji 13.10.2025 Powrót Drukuj Miniony weekend był dla PaT-owiczów czasem spotkań z rówieśnikami z całej Polski. Stało się tak za sprawą pierwszego w województwie zachodniopomorskim Zlotu PaTportów, który zorganizowano w Świdwinie. Minione spotkanie nie tylko okazja do zdobycia praktycznej wiedzy, ale przede wszystkim przestrzeń do promowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

11 i 12 listopada Świdwin gościł młodzież działającą w grupach PaT i PaTport. Na zlocie pojawiło się kilkadziesiąt grup z całego kraju. Wśród obecnych gości był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Wziątek, oczywiście autor programu „Przyszłość a Ty” Grzegorz Jach, wspierany przez współpracowników PaT z Komendy Głównej Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Szymon Sędzik wraz z kadrą kierowniczą Policji z całego garnizonu zachodniopomorskiego oraz funkcjonariusze z innych garnizonów w Polsce.

Program zlotu realizowany był w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie i obfitował w wydarzenia artystyczne, podczas których młodzież prezentowała swoje umiejętności wokalne, taneczne i aktorskie. Projekt, w którym uczestniczyła młodzież z 11 powiatów województwa zachodniopomorskiego zakładał przeprowadzenie warsztatów aktorskich, fotograficznych, muzycznych, sztuk walki i tańca oraz licznych spotkań edukacyjnych nie tylko młodzieży szkolonej ale również liderów PaT.

Jak podkreślają organizatorzy – kluczową wartością projektu było zaangażowanie młodych ludzi w proces twórczy od podstaw, co dało im poczucie sprawczości i odpowiedzialności za wspólne dzieło. Zlot zakończył odśpiewany przez wszystkich hymn PaT-u pt. „Nie wracajmy jeszcze na Ziemię”.

Za organizację i opiekę nad przedsięwzięciem odpowiadali:

Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Fundacja „Maniapomagania”, która od lat wspiera inicjatywy społeczne i edukacyjne skierowane do młodzieży.

W przedsięwzięcie włączyli się również:

Zespół ds. Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Gabinetu Komendanta Głównego Policji – krajowy koordynator programu PaT,

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie.

Wspólnie stworzyli oni przestrzeń, w której edukacja, sztuka i profilaktyka spotkały się na jednej scenie.

Współpraca przy projekcie objęła szerokie grono instytucji, w tym:

Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,

Kuratorium Oświaty w Szczecinie,

Komendę Powiatową Policji w Świdwinie,

oraz lokalne służby i organizacje, w tym Ochotniczą Straż Pożarną.

Dzięki takiej sieci partnerów projekt zyskał wymiar regionalny i zintegrował środowiska samorządowe, oświatowe i mundurowe wokół wspólnego celu – wychowania młodzieży w duchu odpowiedzialności i bezpieczeństwa.