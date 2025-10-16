Sto na sto – siła kobiet to życie! [WIDEO] Data publikacji 16.10.2025 Powrót Drukuj Z okazji 100-lecia służby kobiet w Policji oraz Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, w Szczecinie odbyła się wyjątkowa akcja edukacyjno-profilaktyczna pod hasłem „Sto na sto – siła kobiet to życie”.

Policjantki z garnizonu zachodniopomorskiego wspólnie trenowały udzielanie pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), podkreślając, że ich codzienna służba to nie tylko ochrona prawa, ale także troska o ludzkie życie.

W inauguracji akcji wziął udział Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Robert Sielski wraz z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Przemysławem Kucharskim.

W ramach wydarzenia przeprowadzono m.in. pokaz ratowniczy i ćwiczenia na fantomach.

To symboliczne 100 minut – dla uczczenia 100 lat obecności kobiet w Policji. Chętni mogli także zapisać się do bazy dawców szpiku DKMS.

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom za zaangażowanie i serce włożone w tę inicjatywę.

Akcja została zorganizowana przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego oraz IPA Polska Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka IPA w Szczecinie.

Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym oprowadzamy Was po centrum Szczecina i pokazujemy, gdzie znajdują się urzadzenia AED.