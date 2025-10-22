Nowoczesne inwestycje Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie- w służbie bezpieczeństwa mieszkańców regionu Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie realizuje szereg inwestycji budowlanych oraz zakupów sprzętu służbowego, które znacząco wpływają na rozwój i modernizację garnizonu zachodniopomorskiego. Wśród najważniejszych przedsięwzięć znajdują się budowa nowoczesnego budynku szkoleniowego z symulatorem jazdy, powstanie siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz zakup kilkudziesięciu nowych radiowozów- zarówno oznakowanych jak i nieoznakowanych. To inwestycje w bezpieczeństwo, profesjonalizm i nowoczesność Policji. Projekty prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie zwiększają bezpieczeństwo naszego regionu.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie w roku 2025 zrealizowała i nadal realizuje zadania inwestycyjne, które były i są kontynuacją zadań inwestycyjnych z roku 2024 i wcześniejszych, tj.: budowa nowej siedziby dla Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5, budowa hali garażowej wraz z infrastrukturą dla śmigłowca Bell 407 na terenie Aeroklubu Szczecińskiego, termomodernizacja, modernizacja i przebudowa infrastruktury Posterunku Policji w Polanowie ,termomodernizacja, modernizacja i przebudowa infrastruktury Posterunku Policji w Tychowie, budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Kliniskach Wielkich (termin zakończenia budowy - kwiecień 2026 r.). Na rzecz planowanej budowy nowej siedziby dla KMP w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 12, w dniu 20.10.2025 roku zostało podpisane zlecenie na wyburzenie istniejącej tam zabudowy, celem przygotowania działki pod inwestycję.

Do chwili obecnej łączna ilość pozyskanego sprzętu transportowego w roku bieżącym wynosi 46 sztuk o łącznej wartości 11 909 559 zł. W IV kwartale 2025 roku zaplanowano kolejne inwestycję w sprzęt transportowy o wartości ponad 8 500 000 zł w ilości 47 sztuk.

Inwestycje sa imponujące, jednak ich realizacja wymaga koordynacji i stałego finansowania. Kluczowe w tym zakresie pozostaje m.in. zapewnienie terminowości prac budowlanych, utrzymanie obiektów i floty w dobrym stanie technicznym. Inwestycje Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie to przykład konsekwentnej modernizacji służb mundurowych. Nowoczesna infrastruktura i flota radiowozów zapewniają nie tylko większą skuteczność działań, ale także lepsze warunki pracy policjantów. Dzięki temu bezpieczeństwo w województwie zachodniopomorskim zyskuje solidne wsparcie technologiczne i organizacyjne. W styczniu 2026 roku w życie wchodzi nowa ustawa dotycząca modernizacji Policji na lata 2026-2029 w ramach której Zachodniopomorska Policja będzie realizowała zadania w postaci budowy nowych siedzib: Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu, Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, Komisariatu Policji w Rewalu, Komisariatu Policji w Chojnie, a także strzelnicy KWP w Szczecinie oraz hangaru dla śmigłowca.