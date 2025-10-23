Ćwiczenie „HYDROS-25” – doskonalenie współdziałania służb w sytuacjach kryzysowych Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj We wtorek na terenie Szczecina odbyły się ćwiczenia dowódczo–sztabowe pod kryptonimem „HYDROS-25”, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie. W przedsięwzięciu uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, insp. Robert Sielski, który wysoko ocenił zaangażowanie funkcjonariuszy oraz współpracę służb biorących udział w ćwiczeniach.

Scenariusz ćwiczeń zakładał atak na obiekt portowy z użyciem materiałów wybuchowych, działania pościgowe wobec sprawców oraz ewakuację osób poszkodowanych z trudno dostępnego terenu. Policjanci musieli wykazać się szybkim podejmowaniem decyzji, współpracą między jednostkami i skutecznym koordynowaniem działań w dynamicznie zmieniających się warunkach.

W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze z jednostek województwa zachodniopomorskiego, w tym z Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie, Oddziału Prewencji Policji oraz Zespołu ds. Identyfikacji Ofiar Katastrof.

Ćwiczenia przebiegły pomyślnie, potwierdzając wysoki poziom wyszkolenia oraz gotowość zachodniopomorskich policjantów do skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych.







