Nowi funkcjonariusze zasilą szeregi Zachodniopomorskiej Policji Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj W siedzibie Technoparku Pomerania w Szczecinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przyjęcia do służby nowych funkcjonariuszy. Do zachodniopomorskiego garnizonu Policji dołączyło 54 kandydatów, w tym 28 kobiet i 26 mężczyzn, którzy już wkrótce rozpoczną szkolenie podstawowe przygotowujące ich do pełnienia odpowiedzialnej i wymagającej służby na rzecz społeczeństwa.

W uroczystości wzięli udział: Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Bogdan Jaroszewicz, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Robert Sielski, a także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dr Marek Jasztal oraz prezes Technoparku Pomerania dr hab. prof. US Daniel Wacinkiewicz. Reprezentanci władz państwowych samorządowych i formacji mundurowych, pogratulowali nowo przyjętym funkcjonariuszom wyboru tej wyjątkowej drogi zawodowej oraz życzyli im powodzenia w realizacji przyszłych obowiązków.

Podczas ceremonii nowo przyjęci policjanci złożyli uroczyste ślubowanie, powtarzając słowa Roty Ślubowania Policjanta:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…”

Po zakończeniu ślubowania głos zabrali zaproszeni goście. Wojewoda Rudawski pogratulował nowym funkcjonariuszom podjęcia odpowiedzialnej decyzji o wstąpieniu do Policji oraz życzył wytrwałości w realizacji przyszłych obowiązków. Inspektor Robert Sielski zwrócił uwagę na znaczenie profesjonalizmu, uczciwości i odwagi w codziennej służbie, podkreślając jednocześnie rolę dumy z noszenia munduru i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań.

Uroczystość była symbolicznym rozpoczęciem służby dla nowych funkcjonariuszy i momentem, w którym wstępują oni w szeregi formacji stojącej na straży prawa i bezpieczeństwa obywateli. To dzień pełen dumy, odpowiedzialności i zobowiązania do rzetelnej służby dla społeczeństwa.