Odwiedziny mundurowych wolontariuszy u najmłodszych pacjentów Kliniki Pediatrii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Tadeusz Sokołowskiego PUM w Szczecinie. Data publikacji 07.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie wspólnie odwiedzili najmłodszych pacjentów przebywających na Oddziale Kliniki Pediatrii i Hemato-Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie.

Cykliczne wizyty mają na celu nie tylko wywołanie uśmiechów na twarzach dzieci, ale również pokazanie, że Policja to nie tylko mundur i służba, lecz przede wszystkim serce i empatia wobec drugiego człowieka.

Podczas spotkania policjanci opowiadali o swojej codziennej pracy, zaprezentowali elementy wyposażenia służbowego oraz urozmaicili wspólnie spędzany czas prezentując możliwości robota do zadań minersko – pirotechnicznych, który na co dzień używany jest przez antyterrorystów. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się również policyjny pies przewodnik – wyszkolony czworonożny funkcjonariusz, który każdego dnia pomaga policjantom w wykonywaniu zadań. Dzieci z ciekawością słuchały opowieści o jego szkoleniu, a także mogły go pogłaskać i zobaczyć, jak reaguje na komendy przewodnika. Nie zabrakło również wspólnych zabaw, konkursów i drobnych upominków, które zostały przyjęte z wielką radością. Dla wielu z nich była to niezapomniana przygoda i chwila oderwania od codziennej szpitalnej rzeczywistości.

Funkcjonariusze podkreślali, że takie inicjatywy są dla nich niezwykle ważne, ponieważ pozwalają nie tylko wspierać w trudnym czasie, ale również budować pozytywny wizerunek służby i pokazać, że Policja zawsze służby pomocą i wsparciem. Regularne wizyty sprawiły, że między funkcjonariuszami a dziećmi wytworzyła się serdeczna, pełna zaufania relacja. Dzięki tej bliskości policjanci łatwiej mogą dotrzeć do najmłodszych w trudnych momentach – gdy pojawia się zwątpienie w sens leczenia czy chwile kryzysu. Obecność mundurowych, szczera rozmowa i wspólnie spędzony czas dodają dzieciom otuchy oraz wzmacniają ich wiarę w powrót do zdrowia.

Dzieci z niecierpliwością czekają na kolejne odwiedziny swoich mundurowych przyjaciół, a funkcjonariusze z zaangażowaniem i empatią starają się wspierać ich w trudnych chwilach. Każde takie spotkanie to nie tylko ważna lekcja empatii i wsparcia, ale też dowód, że policyjny mundur może kojarzyć się z uśmiechem, bezpieczeństwem i dobrem. To wyjątkowa inicjatywa, która zbliża ludzi – tych dużych i tych najmniejszych – pokazując, że wspólna obecność i życzliwość potrafią mieć ogromną moc.



