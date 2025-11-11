Zachodniopomorska Policja na Wojewódzkich Obchodach Narodowego Święta Niepodległości Data publikacji 11.11.2025 Powrót Drukuj Świętowanie 107-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęło się w Szczecinie od złożenia kwiatów pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Szarych Szeregów w obecności Wojskowej Asysty Honorowej.

Organizatorami uroczystości byli: Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek oraz gen. dyw. Michał Rohde, Dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

W wojewódzkich obchodach rocznicy Zachodniopomorską Policję reprezentowali: Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinspektor Szymon Sędzik oraz Komendant Miejski Policji w Szczecinie inspektor Piotr Makuch.

Wspólny przemarsz orkiestry wojskowej, służb mundurowych i pocztów sztandarowych uświetnił obchody, gdzie po wręczeniu odznaczeń państwowych nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Wśród mundurowych zostało również wyróżnionych kilku zachodniopomorskich funkcjonariuszy Policji.

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2025r. Medale za Długoletnią Służbę otrzymali:

- Złoty Medal za Długoletnią Służbę – podinsp. Piotr Krzysztof PLUTO-PRĄDZIŃSKI, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji II w Koszalinie - Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie

- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – nadkom. Karol ALENKOWICZ, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie

- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę – asp. szt. Michał SZYMBORSKI, Kierownik Referatu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Policach

- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę – mł. asp. Daria CHRZANOWSKA-FIGIEL, Specjalista Zespołu dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczej Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach

Wyróżnienia wręczyli Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Szymon Sędzik.

Zachodniopomorscy policjanci jak co roku dbali o bezpieczeństwo uczestników uroczystości i wydarzeń towarzyszących obchodom Narodowego Święta Niepodległości, zapewniając porządek publiczny i płynność ruchu drogowego.