Data publikacji 06.12.2025

„Mikołajki pod Niebieską Gwiazdą"- funkcjonariusze Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wspierają hospicjum

5 grudnia br. odbyło się zakończenie akcji "Mikołajki pod Niebieską Gwiazdą", zorganizowanej przez Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Inicjatywa została przeprowadzona na rzecz Hospicjum św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie, a jej głównym celem było zebranie najbardziej potrzebnych artykułów wspierających opiekę paliatywną.

Nad całością przedsięwzięcia czuwali funkcjonariusze z Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz z Referatu Wydziału Konwojowego w Koszalinie. Dzięki zaangażowaniu oraz otwartości funkcjonariuszy, akcja spotkała się z szerokim i pozytywnym odzewem. Zebrano liczne artykuły niezbędne w codziennej opiece nad osobami zmagającymi się z m.in. z chorobą nowotworową.

Należy zaznaczyć, że wolontariat to coś więcej niż pomoc materialna - to wyraz empatii, solidarności oraz potrzeby niesienia dobra, które znajduje odzwierciedlenie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nie była to pierwsza inicjatywa, w której policjanci wspierają koszalińskie hospicjum. W poprzednich latach funkcjonariusze również brali udział w akcjach charytatywnych wspierających Hospicjum św. Maksymiliana Kolbego.

Inicjatywa „Mikołajki pod Niebieską Gwiazdą” pokazała, że wrażliwość, solidarność i potrzeba niesienia pomocy stanowią nieodłączny element policyjnej służby. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu funkcjonariuszy, do podopiecznych hospicjum trafiła realna i potrzebna pomoc, szczególnie cenna w okresie zimowym i świątecznym.