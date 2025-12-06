XVIII Halowe Mistrzostwa MSWiA w Piłce Nożnej w Mielnie – podsumowanie wydarzenia
W Mielnie zakończyły się XVIII Halowe Mistrzostwa MSWiA w Piłce Nożnej, które jak co roku zgromadziły funkcjonariuszy z całej Polski. Organizatorem wydarzenia była Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie wraz z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego.
Tegoroczne zawody o Puchar Komendanta Głównego Policji honorowym patronatem objął Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie oraz Burmistrz Mielna. Podczas oficjalnego otwarcia zawodników przywitał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Przemysław Kucharski wraz z Komendantem Miejskim Policji w Koszalinie insp. Krzysztofem Sielągiem.
Sportowe emocje na najwyższym poziomie ! W turnieju udział wzięło 10 drużyn reprezentujących różne jednostki Policji, instytucje szkoleniowe oraz służby partnerskie:
- KWP Szczecin
- KWP Łódź
- KWP Katowice
- KWP Olsztyn
- KWP Rzeszów
- KWP Poznań
- Szkoła Policji w Słupsku
- Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
- Komenda Miejska PSP w Gdyni
- Reprezentacja Policji
Od pierwszego gwizdka rywalizacja była zacięta, a zawodnicy pokazali duże zaangazowanie i wysoki sportowy poziom. Nad prawidłowym przebiegiem całego turnieju czuwali policjanci Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Wojewódzkiej Policj w Szczecinie, dbając o sprawną organizację i bezpieczne przeprowadzenie zawodów. Po emocjonujących meczach wyłoniono najlepsze drużyny oraz zawodników tegorocznej edycji turnieju.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce – KWP Poznań
II miejsce – Reprezentacja Polskiej Policji
III miejsce – KWP Łódź
IV miejsce – KWP Olsztyn
Wyróżnienia indywidualne:
- Najlepszy zawodnik: Błędowski Piotr – KWP Olsztyn
- Najlepsza zawodniczka: Michalska Aleksandra – KWP Rzeszów
- Najlepszy bramkarz: Kwiatkowski Adam – KWP Poznań
- Król strzelców: Rodak Krystian – KWP Poznań
Puchary oraz nagrody wręczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Robert Sielski oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie mł. insp. Maciej Tartas, a także przewodniczący Związków NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego Marian Boguszyński.
Tegoroczna edycja mistrzostw po raz kolejny potwierdziła wysoki poziom umiejętności sportowych zawodników oraz ogromne zaangażowanie uczestników i organizatorów. Turniej był okazją nie tylko do rywalizacji sportowej, lecz również do integracji środowisk mundurowych oraz promowania aktywności fizycznej w służbach.
Dziękujemy wszystkim drużynom za udział, a zwycięzcom i wyróżnionym zawodnikom serdecznie gratulujemy.