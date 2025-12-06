XVIII Halowe Mistrzostwa MSWiA w Piłce Nożnej w Mielnie – podsumowanie wydarzenia - Aktualności - Policja Zachodniopomorska

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

XVIII Halowe Mistrzostwa MSWiA w Piłce Nożnej w Mielnie – podsumowanie wydarzenia

Data publikacji 06.12.2025
Powrót
Drukuj

W Mielnie zakończyły się XVIII Halowe Mistrzostwa MSWiA w Piłce Nożnej, które jak co roku zgromadziły funkcjonariuszy z całej Polski. Organizatorem wydarzenia była Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie wraz z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego.

Tegoroczne zawody o Puchar Komendanta Głównego Policji honorowym patronatem objął Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie oraz Burmistrz Mielna. Podczas oficjalnego otwarcia zawodników przywitał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Przemysław Kucharski wraz z Komendantem Miejskim Policji w Koszalinie insp. Krzysztofem Sielągiem.

Sportowe emocje na najwyższym poziomie ! W turnieju udział wzięło 10 drużyn reprezentujących różne jednostki Policji, instytucje szkoleniowe oraz służby partnerskie:

  •     KWP Szczecin
  •     KWP Łódź
  •     KWP Katowice
  •     KWP Olsztyn
  •     KWP Rzeszów
  •     KWP Poznań
  •     Szkoła Policji w Słupsku
  •     Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
  •     Komenda Miejska PSP w Gdyni
  •     Reprezentacja Policji

Od pierwszego gwizdka rywalizacja była zacięta, a zawodnicy pokazali duże zaangazowanie i wysoki sportowy poziom. Nad prawidłowym przebiegiem całego turnieju czuwali policjanci Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Wojewódzkiej Policj w Szczecinie, dbając o sprawną organizację i bezpieczne przeprowadzenie zawodów. Po emocjonujących meczach wyłoniono najlepsze drużyny oraz zawodników tegorocznej edycji turnieju. 

Klasyfikacja końcowa turnieju:

 I miejsce – KWP Poznań
 II miejsce – Reprezentacja Polskiej Policji
 III miejsce – KWP Łódź
 IV miejsce – KWP Olsztyn


Wyróżnienia indywidualne:

  •   Najlepszy zawodnik: Błędowski Piotr – KWP Olsztyn
  •   Najlepsza zawodniczka: Michalska Aleksandra – KWP Rzeszów
  •   Najlepszy bramkarz: Kwiatkowski Adam – KWP Poznań
  •   Król strzelców: Rodak Krystian – KWP Poznań

Puchary oraz nagrody wręczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Robert Sielski oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie mł. insp. Maciej Tartas, a także  przewodniczący Związków NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego Marian Boguszyński.

Tegoroczna edycja mistrzostw po raz kolejny potwierdziła wysoki poziom umiejętności sportowych zawodników oraz ogromne zaangażowanie uczestników i organizatorów. Turniej był okazją nie tylko do rywalizacji sportowej, lecz również do integracji środowisk mundurowych oraz promowania aktywności fizycznej w służbach. 

Dziękujemy wszystkim drużynom za udział, a zwycięzcom i wyróżnionym zawodnikom serdecznie gratulujemy.

 

Powrót na górę strony