XVIII Halowe Mistrzostwa MSWiA w Piłce Nożnej w Mielnie – podsumowanie wydarzenia Data publikacji 06.12.2025 W Mielnie zakończyły się XVIII Halowe Mistrzostwa MSWiA w Piłce Nożnej, które jak co roku zgromadziły funkcjonariuszy z całej Polski. Organizatorem wydarzenia była Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie wraz z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego.

Tegoroczne zawody o Puchar Komendanta Głównego Policji honorowym patronatem objął Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie oraz Burmistrz Mielna. Podczas oficjalnego otwarcia zawodników przywitał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Przemysław Kucharski wraz z Komendantem Miejskim Policji w Koszalinie insp. Krzysztofem Sielągiem.

Sportowe emocje na najwyższym poziomie ! W turnieju udział wzięło 10 drużyn reprezentujących różne jednostki Policji, instytucje szkoleniowe oraz służby partnerskie:

KWP Szczecin

KWP Łódź

KWP Katowice

KWP Olsztyn

KWP Rzeszów

KWP Poznań

Szkoła Policji w Słupsku

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Komenda Miejska PSP w Gdyni

Reprezentacja Policji

Od pierwszego gwizdka rywalizacja była zacięta, a zawodnicy pokazali duże zaangazowanie i wysoki sportowy poziom. Nad prawidłowym przebiegiem całego turnieju czuwali policjanci Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Wojewódzkiej Policj w Szczecinie, dbając o sprawną organizację i bezpieczne przeprowadzenie zawodów. Po emocjonujących meczach wyłoniono najlepsze drużyny oraz zawodników tegorocznej edycji turnieju.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

I miejsce – KWP Poznań

II miejsce – Reprezentacja Polskiej Policji

III miejsce – KWP Łódź

IV miejsce – KWP Olsztyn



Wyróżnienia indywidualne:

Najlepszy zawodnik: Błędowski Piotr – KWP Olsztyn

Najlepsza zawodniczka: Michalska Aleksandra – KWP Rzeszów

Najlepszy bramkarz: Kwiatkowski Adam – KWP Poznań

Król strzelców: Rodak Krystian – KWP Poznań

Puchary oraz nagrody wręczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Robert Sielski oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie mł. insp. Maciej Tartas, a także przewodniczący Związków NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego Marian Boguszyński.

Tegoroczna edycja mistrzostw po raz kolejny potwierdziła wysoki poziom umiejętności sportowych zawodników oraz ogromne zaangażowanie uczestników i organizatorów. Turniej był okazją nie tylko do rywalizacji sportowej, lecz również do integracji środowisk mundurowych oraz promowania aktywności fizycznej w służbach.

Dziękujemy wszystkim drużynom za udział, a zwycięzcom i wyróżnionym zawodnikom serdecznie gratulujemy.