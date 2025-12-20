XV Finał akcji „Paczka dla Bohatera” z udziałem zachodniopomorskich policjantów Data publikacji 20.12.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj odbył się XV finał akcji „Paczka dla Bohatera”, której celem jest wsparcie kombatantów i weteranów poprzez przekazywanie im paczek–upominków jako wyrazu pamięci, wdzięczności i szacunku. Każda z obdarowanych osób to zasłużony bohater naszego kraju, którego postawa i poświęcenie na zawsze pozostaną ważną częścią naszej historii.

W wydarzeniu wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Przemysław Kucharski, któremu towarzyszyli policjanci zachodniopomorskiego garnizonu oraz przedstawiciele innych służb mundurowych. Wspólna obecność formacji mundurowych była wyrazem solidarności oraz głębokiego szacunku wobec kombatantów. Szczególnie poruszającym momentem spotkania były słowa 99-letniego Pana Zdzisława, który podkreślił, że jedyne o czym dziś marzy, to aby ludzie byli dla siebie dobrzy. To proste, ale niezwykle ważne przesłanie stało się symbolem wartości, jakie niesie ze sobą akcja „Paczka dla Bohatera”.

Podczas finału osoby wykazujące się szczególnym, wieloletnim zaangażowaniem w realizację tej inicjatywy zostały uhonorowane pamiątkowymi medalami, jako wyraz uznania za ich oddanie, systematyczną pracę i nieustanne wsparcie dla kombatantów.

XV finał „Paczki dla Bohatera” po raz kolejny pokazał, że dzięki wspólnemu działaniu i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka możliwe jest budowanie międzypokoleniowej więzi oraz pielęgnowanie pamięci o tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. Zachodniopomorscy policjanci z dumą włączyli się w to wyjątkowe i pełne wartości wydarzenie.