Bohaterska postawa policjantów podczas pożaru kamienicy w Szczecinie [WIDEO] Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj We wtorek 6 stycznia 2025 roku, na chwilę przed godziną 15 w Szczecinie przy ul. Królowej Jadwigi doszło do pożaru w jednej z kamienic. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań budynku skąd na klatkę schodową wydobywały się gęsty dym i płomienie. Sytuacja była dramatyczna, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

Na miejscu niezwłocznie pojawili się policjanci. Funkcjonariusze, działając szybko i zdecydowanie, weszli do zadymionej klatki schodowej. Czterech z nich podjęło błyskawiczną decyzję o wejściu do jednego z mieszkań, w którym przebywał starszy mężczyzna, mający problemy z samodzielnym poruszaniem się.

Asp. szt. Tomasz Napióra, sierż. sztab. Marcin Owczarek, sierż. Krzysztof Duczmański i st. post. Dawid Zaborowski z I Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie zadziałali natychmiast i ewakuowali z mieszkania znajdującego się bezpośrednio nad płonącym lokalem niepełnosprawnego mężczyznę, którego bezpiecznie wynieśli na zewnątrz budynku. Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, który przetransportował pacjenta do szpitala.

Pozostali mieszkańcy kamienicy opuścili budynek jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych.

Dzięki zdecydowanej, profesjonalnej i ofiarnej postawie policjantów udało się zapobiec tragedii. Ich szybka reakcja i narażenie własnego zdrowia w ratowaniu drugiego człowieka zasługują na najwyższe uznanie i są najlepszym przykładem policyjnej służby oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli. To żywy przykład realizowania w codziennej służbie naszego motta „pomagamy i chronimy”.