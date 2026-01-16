Kilka sekund na lodzie. Minuty walki o życie
Dzisiaj na terenie kąpieliska miejskiego Głębokie w Szczecinie odbyło się wydarzenie edukacyjno-profilaktyczne zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie we współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
Celem akcji było zwrócenie uwagi mieszkańców na ogromne zagrożenie, jakie niesie ze sobą wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne. Funkcjonariusze oraz strażacy uświadamiali, dlaczego nie należy wchodzić na lód, nawet jeśli z pozoru wydaje się on gruby i bezpieczny. Podkreślano, że warunki pogodowe mogą szybko osłabić jego strukturę, co w konsekwencji może prowadzić do tragedii.
Podczas wydarzenia zaprezentowano również zasady postępowania w sytuacji, gdy dojdzie do załamania lodu. Służby ratunkowe omówiły, jak bezpiecznie wezwać pomoc oraz w jaki sposób zachować się, próbując udzielić pomocy osobie, pod którą załamał się lód, nie narażając przy tym własnego życia.
Zamarznięte zbiorniki wodne stwarzają pozorne wrażenie bezpieczeństwa. W rzeczywistości lód jest strukturą niestabilną i nieprzewidywalną. Jego grubość może różnić się nawet na niewielkiej powierzchni – wystarczy cieplejszy dzień, nurt wody pod spodem lub roślinność, aby w jednej chwili doszło do załamania tafli. Często nie ma żadnych widocznych oznak ostrzegawczych, a lód pęka nagle, nie dając szansy na reakcję. Dlatego zapamiętaj:
Gdy zauważysz, że ktoś wpadł do wody:
• Nie wchodź na lód – narażasz swoje życie.
• Zadzwoń pod numer 112 i podaj dokładne miejsce zdarzenia.
• Wezwij innych do pomocy – działaj zespołowo.
• Podaj długi przedmiot (kij, gałąź, szalik, lina) z bezpiecznego miejsca.
• Po wydostaniu z wody okryj poszkodowanego i chroń przed wychłodzeniem.
• Czekaj na przyjazd służb ratunkowych i wykonuj ich polecenia.
Gdy sam wpadniesz do lodowatej wody:
• Zachowaj spokój i kontroluj oddech.
• Nie panikuj i nie machaj gwałtownie rękoma
• Oprzyj się na krawędzi lodu, z której wpadłeś.
• Rozłóż ciężar ciała i wślizgnij się na lód poziomo.
• Czołgaj się lub turlaj w stronę brzegu – nie wstawaj od razu.
• Po wydostaniu się wezwij pomoc i chroń się przed wychłodzeniem.
Pamiętaj !! Bezpieczeństwo własne i innych jest najważniejsze.