Kilka sekund na lodzie. Minuty walki o życie Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Dzisiaj na terenie kąpieliska miejskiego Głębokie w Szczecinie odbyło się wydarzenie edukacyjno-profilaktyczne zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie we współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Celem akcji było zwrócenie uwagi mieszkańców na ogromne zagrożenie, jakie niesie ze sobą wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne. Funkcjonariusze oraz strażacy uświadamiali, dlaczego nie należy wchodzić na lód, nawet jeśli z pozoru wydaje się on gruby i bezpieczny. Podkreślano, że warunki pogodowe mogą szybko osłabić jego strukturę, co w konsekwencji może prowadzić do tragedii.

Podczas wydarzenia zaprezentowano również zasady postępowania w sytuacji, gdy dojdzie do załamania lodu. Służby ratunkowe omówiły, jak bezpiecznie wezwać pomoc oraz w jaki sposób zachować się, próbując udzielić pomocy osobie, pod którą załamał się lód, nie narażając przy tym własnego życia.

Zamarznięte zbiorniki wodne stwarzają pozorne wrażenie bezpieczeństwa. W rzeczywistości lód jest strukturą niestabilną i nieprzewidywalną. Jego grubość może różnić się nawet na niewielkiej powierzchni – wystarczy cieplejszy dzień, nurt wody pod spodem lub roślinność, aby w jednej chwili doszło do załamania tafli. Często nie ma żadnych widocznych oznak ostrzegawczych, a lód pęka nagle, nie dając szansy na reakcję. Dlatego zapamiętaj:

Gdy zauważysz, że ktoś wpadł do wody:

• Nie wchodź na lód – narażasz swoje życie.

• Zadzwoń pod numer 112 i podaj dokładne miejsce zdarzenia.

• Wezwij innych do pomocy – działaj zespołowo.

• Podaj długi przedmiot (kij, gałąź, szalik, lina) z bezpiecznego miejsca.

• Po wydostaniu z wody okryj poszkodowanego i chroń przed wychłodzeniem.

• Czekaj na przyjazd służb ratunkowych i wykonuj ich polecenia.

Gdy sam wpadniesz do lodowatej wody:

• Zachowaj spokój i kontroluj oddech.

• Nie panikuj i nie machaj gwałtownie rękoma

• Oprzyj się na krawędzi lodu, z której wpadłeś.

• Rozłóż ciężar ciała i wślizgnij się na lód poziomo.

• Czołgaj się lub turlaj w stronę brzegu – nie wstawaj od razu.

• Po wydostaniu się wezwij pomoc i chroń się przed wychłodzeniem.

Pamiętaj !! Bezpieczeństwo własne i innych jest najważniejsze.