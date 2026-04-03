Wyjątkowa niespodzianka w szpitalu – zachodniopomorscy policjanci odwiedzili 17-letnią Zuzię Data publikacji 03.04.2026 Powrót Drukuj Wczoraj policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odwiedzili 17-letnią Zuzię w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie. Marzeniem nastolatki jest wstąpienie w szeregi Policji i służba w pionie kryminalnym.

W lutym tego roku u Zuzi zdiagnozowano glejaka IV stopnia. Zachodniopomorscy policjanci nastolatkę oraz jej historię poznali podczas jednego z cyklicznych odwiedzin w Oddziale Kliniki Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie. W trakcie rozmów dowiedzieli się, że uczy się ona w klasie mundurowej w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, a jej marzeniem jest praca w Policji.

Chcąc sprawić Zuzi radość, policjanci przygotowali dla niej niespodziankę i ponownie ją odwiedzili. Spotkanie było dla nastolatki dużym wzruszeniem, szczególnie dlatego, że miała okazję porozmawiać z policjantami pionu kryminalnego, zadać im pytania dotyczące służby oraz poznać kulisy ich codziennej pracy. Podczas wizyty nie zabrakło także drobnych upominków, które wywołały uśmiech na twarzy Zuzi.

Zuzi życzymy dużo zdrowia, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych w gronie najbliższych, a także wytrwałości w dążeniu do celu.