Cenny zabytek skradziony w gorzowskim Archiwum Państwowym odnaleziony przez szczecińskich policjantów Data publikacji 03.04.2026 Powrót Drukuj W czwartek szczecińscy policjanci zatrzymali w Świeradowie-Zdroju dokument z 1754 roku, skradziony z Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim. Zabytek wróci do domu.

W środę na portalu identyfikującym zabytki pojawił się dokument z 1754 roku. Nosił on pieczęć lakową miasta Landsberg - dzisiejszego Gorzowa. Dokument wypatrzył gorzowski kolekcjoner, jednak na pytanie o proweniencję otrzymał odpowiedź że dokument został znaleziony w lesie na śmietniku. Dokument w środkowej części miał widoczny ślad po przeszyciu charakterystyczny dla zbiorów archiwalnych, więc sprawa wydała mu się podejrzana i o czym powiadomił policjanta zajmującego się zabytkami w Szczecinie.



Dokument dotyczył zatwierdzenia przez burmistrza Gorzowa i radę miasta dzierżawy dzierżawy dziedzicznej gruntów kościelnych na terenie miasta Gorzów. Opatrzono go datą 20 marca 1754 roku. W górnym prawym roku policjant wypatrzył numer archiwalny dokumentu. Sprawdzono więc w archiwum zbiór dzierżaw kościelnych za lata 1753-1859 i stwierdzono brak rzeczonego dokumentu. Archiwum Państwowe w Gorzowie potwierdziło, że jest to ich dokument i złożyło zawiadomienie w tej sprawie.



Policjanci z Wydziału Kryminalnego wraz z koordynatorem KWP w Szczecinie ustalili tożsamość osoby i udali się do Świeradowa-Zdroju w woj. dolnośląskim, gdzie zatrzymali skradziony dokument, będący w posiadaniu 31-letnią mieszkanki Świeradowa. Według jej wyjaśnień dokument był włożony w jedną z książęk, wyrzuconych z opróżnianego mieszkania w Świeradowie. Policjanci z KWP w Szczecinie przekażą dziś odzyskany dokument do Komisariatu nr I w Gorzowie Wlkp., który prowadzi sprawę.



nadkom. dr Marek Łuczak