101 policjantów zasiliło szeregi naszego garnizonu zachodniopomorskiego Data publikacji 17.04.2026 Powrót Drukuj Dzisiaj na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyła się uroczysta ceremonia ślubowania nowo przyjętych policjantów, którzy już wkrótce rozpoczną służbę w jednostkach Policji na terenie naszego województwa. Wydarzenie miało szczególny charakter i było niezwykle istotnym momentem zarówno dla nowych funkcjonariuszy Policji, jak i całego garnizonu.

W uroczystej zbiórce uczestniczył mł. insp. Przemysław Kucharski – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, mł. insp. Mariusz Obst i dr Marek Jasztal - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, a także komendanci miejscy i powiatowi, dowódcy i naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz przedstawiciele związków zawodowych. W uroczystości uczestniczyli także Pan Michał Włochal - Dyrektor Biura Organizacji i Kadr Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Pan Mateusz Wiśniewski - Koordynator Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzedu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas ślubowania nowi policjanci wypowiedzieli za komendantem słowa roty ślubowania: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję…”. Wypowiadając te słowa funkcjonariusze zobowiązali się do wiernej służby Ojczyźnie oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli. To nie tylko symbolika, ale również zobowiązanie.

Komendant Przemysław Kucharski podczas przemówienia podkreślił rangę policyjnej służby oraz odpowiedzialności, jaka wiąże się z noszeniem munduru. Nowym policjantom przekazał również słowa uznania za podjętą decyzję oraz życzył wytrwałości i sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Teraz przed nowymi policjantami półroczne szkolenie, w ramach którego funkcjonariusze nabędą niezbędną policyjną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na pełnienie służby w macierzystych jednostkach.

Większość ślubujących dzisiaj policjantów zasiliło szeregi Komendy Miejskiej Policji w Szczeicnie - 35 osób oraz Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie - 32 osoby. Pozostałe osoby zasilą szeregi Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i komendy powiatowych. To wyraźny sygnał, że szeregi zachodniopomorskiej Policji systematycznie się powiększają, a służba w formacji cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Nabór do służby w Policji trwa

Przypominamy, że nabór do służby trwa nieprzerwanie. Dokumenty kandydaci mogą składać we wszystkich komendach powiatowych, miejskich oraz w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Szczegóły znajdują się na stronie zachodniopomorska.policja.gov.pl .