II Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Policji w Koszykówce o Puchar Komendanta Głównego Policji wystartowały w Sianowie Data publikacji 06.05.2026 Powrót Drukuj Te niezwykle prestiżowe zawody to dla reprezentacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie doskonała okazja do współzawodnictwa na międzynarodowej płaszczyźnie sportowej, ale także nawiązania nowych kontaktów. Takie współzawodnictwo to także świetny przyczynek do spotkań, integracji oraz podkreślenia rangi sportu jako istoty samorozwoju każdego funkcjonariusza naszej formacji. Wszyscy uczestnicy rozpoczętych dzisiaj zmagań mają nadzieję na emocjonujące mecze oraz sportową rywalizację na wysokim poziomie.

W tegorocznych mistrzostwach udział biorą drużyny m.in. z Komendy Wojewódzkiej Policji w: Szczecinie, Lublinie, Radomiu, Krakowie, Olsztynie, Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Katowicach, Kielcach oraz Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, a także goście zagraniczni – Policja Brandenburgii. Trzymamy kciuki za reprezentację Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie i życzymy sukcesów w nadchodzących rozgrywkach.

Tegoroczna edycja mistrzostw ma szczególny charakter, ponieważ odbywa się w roku, w którym Polska Policja obchodzi 100-lecie sportu w Policji. Jubileusz ten podkreśla wieloletnią tradycję aktywności fizycznej wśród funkcjonariuszy oraz rolę sportu w budowaniu sprawności, integracji i ducha współzawodnictwa.

Współorganizatorami wydarzenia są:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gmina Sianów.

Patronat honorowy nad mistrzostwami objęli:

Komendant Główny Policji, a także Zachodniopomorski Związek Koszykówki oraz Uniwersytet Szczeciński – Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia.