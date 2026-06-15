Nowoczesne zaplecze dla funkcjonariuszy. Ośrodek Szkolenia Policji rozpoczął działalność w Szczecinie Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Dzisiaj w Szczecinie odbyła się uroczysta inauguracja odtworzenia działalności Ośrodka Szkolenia Policji w Szczecinie. Nowa placówka ma istotnie wzmocnić system kształcenia i doskonalenia zawodowego policjantów, zapewniając dostęp do nowoczesnych warunków szkoleniowych. Ośrodek będzie realizował szkolenia specjalistyczne, podoficerskie oraz aspiranckie, odpowiadając na aktualne potrzeby Policji.

Uroczystość otwarcia zgromadziła przedstawicieli kierownictwa Policji oraz jednostek organizacyjnych garnizonu zachodniopomorskiego. W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, który w przemowie podkreślił znaczenie nowej placówki dla rozwoju systemu szkolenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy. Policję zachodniopomorską reprezentował Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Przemysław Kucharski oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dr Marek Jasztal.

Nowo odtworzony Ośrodek Szkolenia Policji w Szczecinie mieści się przy ul. Kaszubskiej 35 i korzysta z infrastruktury Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, obejmującej między innymi sale wykładowe oraz salę gimnastyczną. Powstanie placówki stanowi kolejny etap rozwoju systemu szkolenia Policji, dostosowanego do współczesnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem.

W ramach działalności ośrodka prowadzone będą szkolenia zarówno specjalistyczne, jak i kursy podoficerskie i aspiranckie. Dzięki temu zwiększy się liczba jeszcze lepiej wykwalifikowanych policjantów w garnizonie zachodniopomorskim. Do końca 2026 roku przewidziano kolejne edycje szkoleń, które mają odpowiedzieć na rosnące potrzeby kadrowe i szkoleniowe Policji. W planach jest również budowa nowoczesnego kompleksu szkoleniowego, który pozwoli jeszcze skuteczniej przygotowac funkcjonariuszy do realizacji codziennych zadań służbowych.

Na dzisiejszej uroczystości obecni byli m.in. nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Sylwia Majewska-Mazepa – Dyrektor Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Komendy Głównej Policji, mł. insp. Przemysław Kucharski – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, dr Marek Jasztal – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, insp. Piotr Cekała – Komendant Szkoły Policji w Słupsku, insp. Piotr Makuch – Komendant Miejski Policji w Szczecinie, mł. insp. Sebastian Szczepaniak – Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie oraz podinsp. Krzysztof Kosiński – Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie.

Za organizację i funkcjonowanie nowej placówki odpowiada p.o. kierwonika podkom. Krzysztof Myszak. Do jego zadań należy koordynowanie procesu szkoleniowego oraz rozwój oferty dydaktycznej ośrodka, dostosowanej do potrzeb współczesnej Policji.

Odtworzenie ośrodka to ważna inwestycja w rozwój kompetencji funkcjonariuszy oraz podnoszenie jakości szkolenia w garnizonie zachodniopomorskim.