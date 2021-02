Wkrótce rusza budowa nowego budynku szkoleniowego wraz z symulatorem dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych dla KWP w Szczecinie Powrót Generuj PDF Drukuj W dniu 5 lutego 2021 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie została podpisana umowa dotycząca budowy budynku szkoleniowego przy ul. Wernyhory 5 w Szczecinie.

Umowę podpisał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dr Marek Jasztal i Pan Marcin Sikorski Prezes Zarządu firmy KMC Administrator Nieruchomości i Inwestycji Sp. z.o.o z siedzibą w Pile.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla KWP w Szczecinie budynku szkoleniowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wernyhory 5.

Koszt samej budowy budynku to 5.9595 tys. złotych, natomiast budowa symulatora dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych wyniesie 6,5 mln. złotych.

Budowa budynku szkoleniowego jest wymaganym dopełnieniem dla wdrażanego projektu pn. Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych (POL-SYM)” BADAWCZO-ROZWOJOWEGO FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NCBR W RAMACH OBSZARU „BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ PAŃSTWA”.

Obiekt będzie dostosowany do współczesnych wymagań dotyczących nowoczesnych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń oraz wykorzystywania technik kryminalistycznych. Ma służyć zwiększeniu zdolności operacyjnej służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zwalczanie przestępczości. Nowo powstały obiekt będzie wykorzystywany do ćwiczeń z zakresu prowadzenia złożonych akcji przy użyciu samochodu służbowego.

Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych będzie dostosowany do zmiennych warunków, nie tylko dotyczących pór roku ( warunki letnie i zimowe), ale i pory dnia ( dzień, noc, świt, zmierzch) oraz warunków atmosferycznych. Będzie zawierać min. niezbędne elementy infrastruktury drogowej, symulować zachowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego, posiadać bazę zróżnicowanego terenu oraz zawierać system ruchu prawostronnego funkcjonujący w ramach przygotowywanej bazy terenu.

Ponadto wyposażony będzie w system pomiarowy pozwalający na monitorowanie reakcji organizmu osoby ćwiczącej, poziomu stresu, koncentracji, możliwość realizacji ćwiczeń w grupie ( więcej niż 1 pojazd ), w 1 wirtualnej rzeczywistości, dla różnych lokalizacji równolegle oraz wiele innych parametrów zawierających najnowocześniejsze nowinki techniczne.

Łączna kwota planowanej inwestycji to blisko 12,5 mln złotych. Obiekt wraz z wyposażeniem ma zostać wybudowany do końca br., natomiast całość inwestycji zostanie przekazana do użytku w II kwartale 2022 roku.



Zespól prasowy KWP w Szczecinie