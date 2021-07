Szczeciński policjant dołączył do prestiżowego grona Ambasadorów Szczecina Powrót Generuj PDF Drukuj Komisarz dr Marek Łuczak – na co dzień policjant w KWP w Szczecinie zwalczający przestępczość przeciwko zabytkom, autor ponad 50 książek o historii i utraconych dziełach sztuki, został uhonorowany zaszczytnym tytułem Ambasador Szczecina 2021.

Dzisiaj w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie w czasie uroczystej sesji Rady Miasta odbyła się ceremonia nadania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” dla kom. dr Marka Łuczaka i saksofonisty Jazzowego Tomasza Licaka.

Komisarz dr Marek Łuczak służy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, gdzie zajmuje się odnajdywaniem zaginionych i skradzionych zabytków. Jest ponadto prezesem Pomorskiego Towarzystwa Historycznego.

Ambasador Szczecina to honorowy tytuł przyznawany przez Prezydenta Miasta osobom, które przyczyniły się do promocji miasta w kraju i za granicą, m.in. artystom, sportowcom, naukowcom, pisarzom. W tym roku do prestiżowego grona dołączył m.in. policjant z KWP w Szczecinie na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości p-ko zabytkom.

Statuetkę Ambasadora Szczecina wyróżnionemu policjantowi wręczył Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek, jego zastępca Krzysztof Soska oraz przewodnicząca szczecińskiej Rady Miasta Renata Łażewska.



ZP /MR