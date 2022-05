Podstawa działa fortecznego z Podjuch nie trafiła na złom Data publikacji 26.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jest to jeden z rzadszych zachowanych zabytków techniki wojskowej. Podstawa powstała prawdopodobnie w ostatniej fazie II wojny światowej. Działo swoim zasięgiem obejmowało rozjazdy dworca w Podjuchach oraz zwodzony most kolejowy. Po zlokalizowaniu obiektu na placu transportowym, wykonano niezbędna dokumentację. Po decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podstawa trafi na przechowanie do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, które jest największym profilowanym muzeum tego typu w województwie zachodniopomorskim.



Wczoraj do koordynatora ds. zabytków Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zwrócił się dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu informując, że na terenie Szczecina podczas budowy mostu lub wiaduktu odnaleziono podstawę działa fortecznego, która ma zostać w najbliższym czasie wywieziona na złom.



Po otrzymaniu zgłoszenia policjant wraz z inspektorem z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, natychmiast udali się na poszukiwania obiektu. Sprawdzono mosty w Podjuchach, na Łasztowni, Międzyodrzu i Pomorzanach. Podczas kontroli drugiego z mostów w Podjuchach (zwodzonego mostu kolejowego), pracownicy firmy prowadzącej remont potwierdzili odnalezienie metalowego przedmiotu. Wydobyto go w trakcie prac inwestycyjnych i pozostawiono na placu transportowym firmy. Obiekt został zakwalifikowany jako złom.



Po zlokalizowaniu obiektu na placu transportowym, wykonano dokumentację fotograficzną, pomiary i sporządzono protokół oględzin terenowych. Stwierdzono, że obiekt nie jest zabytkiem archeologicznym. Jest to zabytek techniki. Wskazano konieczność zabezpieczenia obiektu do czasu podjęcia decyzji formalnych (zgłoszenie do Wydziału Spraw Obywatelskich Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Szczecin, a następnie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie).

Podstawę działa fortecznego KwK 51 7,5 mm z Podjuch wykonano z profili i kratownic stalowych o grubości 8 mm. Rozpiętość ramion trójnogu wynosiła prawie 4,5 m. Podstawa powstała prawdopodobnie w ostatniej fazie II wojny światowej. Działo swoim zasięgiem obejmowało rozjazdy dworca w Podjuchach oraz zwodzony most kolejowy. Jest to jeden z rzadszych zachowanych zabytków techniki wojskowej.

Obiekt został zabezpieczony i wywieziony z terenu budowy w godzinach wieczornych przez pracowników muzeum w Kołobrzegu przy pomocy firmy budowlanej. Po wydaniu decyzji przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podstawa trafi na przechowanie do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, które jest największym profilowanym muzeum tego typu w województwie zachodniopomorskim.

kom. dr Marek Łuczak

fot. Marek Łuczak

zdjęcie czarno-białe żródło internet