Nowo przyjęci funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie oddali krew Data publikacji 06.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Z inicjatywy przedstawicieli Klubu HDK PCK działającym przy OPP w Szczecinie nowo przyjęci policjanci w dniach 3 i 5 października 2022r. podzielili się najcenniejszym darem – krwią, która codziennie ratuje ludzkie życie.

3 października 2022 r. nowo przyjęci policjanci z OPP w Szczecinie z Kompanii Prewencji z siedzibą w Mielnie przyłączyli się do otwartej akcji oddawania krwi, która odbyła się na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie. Dwa dni później tj. 5 października br. kolejni młodzi funkcjonariusze z OPP w Szczecinie stawili się tym razem w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie i podzielili się najcenniejszym darem – oddając życiodajną krew. Młodzi mundurowi już na początku swojej służby pokazali, że angażują się w pomoc na rzecz społeczeństwa.

Ludzkie życie i zdrowie jest dla nich wartością najwyższą, a niesienie pomocy dosłownie mają we krwi. Życiodajny płyn ratuje ludzkie życie, jest niezastąpiony podczas skomplikowanych zabiegów operacyjnych.

Przypominamy:

Dawcą krwi może zostać osoba, która nie ma żadnych dyskwalifikujących jej chorób czyli: mieć od 18 do 65 lat, ważyć co najmniej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Przed oddaniem krwi przechodzi się badanie, po którym lekarz ostatecznie decyduje czy kandydat może zostać krwiodawcą.

To misja, gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej.

podinsp. Ryszard Kurzyński