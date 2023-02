Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie wzięli udział w akcji pn. "Służymy Pomocą, Mamy to we Krwi" Data publikacji 07.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Trwa ogólnopolska akcja honorowego krwiodawstwa organizowana przez Służbę Więzienną, która potrwa do 8 marca br. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dniu 6 lutego 2023 r. na zaproszenie Klubu HDK PCK przy Areszcie Śledczym w Szczecinie krwiodawcy z Klubu HDK PCK przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa pn. "Służymy pomocą, mamy to we krwi". Wydarzenie miało miejsce w krwiobusie stacjonującym przed budynkiem Aresztu Śledczego przy ul. Kaszubskiej w Szczecinie. Akcja pokazała, że funkcjonariusze różnych formacji oraz żołnierze poza służbą niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Oddawanie krwi i osocza, to realne wsparcie osób bardzo chorych, którym bez tej pomocy trudno byłoby wrócić do zdrowia.

podinsp. Ryszard Kurzyński