Wizyta Premiera RP na terenie budowy Posterunku Policji w Brojcach Data publikacji 22.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Trwa budowa nowego Posterunku Policji w Brojcach w powiecie gryfickim. Dziś inwestycję odwiedził Premier RP Mateusz Morawiecki przebywający w naszym regionie.

Budowę nowej siedziby policjantów przy ul. Parkowej w Brojcach rozpoczęto pod koniec ubiegłego roku. Odtworzenie tej jednostki Policji poprzedziły konsultacje społeczne. Posterunek będzie odpowiadał najlepszym aktualnie standardom dla tego typu obiektów i zapewni dobre warunki służby funkcjonariuszom oraz korzystającym z naszej pomocy mieszkańcom.

Aktualnie wykonawca robót zakończył budowę budynku biurowego na etapie stanu surowego otwartego, w części zamontowano okna. Oznacza to, że realizacja przebiega zgodnie z założeniami i zgodnie z planem posterunek będzie gotowy do końca tego roku.

Budynek zaprojektowano na stan etatowy 8 osób w systemie zmianowym. Zagospodarowanie terenu obejmuje parking. W budynku zaprojektowano także garaż dla samochodu służbowego.

Koszt całej inwestycji to 3,4 mln złotych brutto. Środki pochodzą z budżetu Policji.

zespół prasowy KWP w Szczecinie

foto: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie