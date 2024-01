"...Pierwszy w Pomocy" - vademecum pierwszej pomocy Data publikacji 03.01.2024 Powrót Drukuj „…Pierwszy w Pomocy” to autorskie, kompaktowe i uniwersalne vademecum pierwszej pomocy przygotowane przez zachodniopomorskich policjantów. Przyda się ono każdemu, bez względu na wiek. Znając nawet tylko podstawy z udzielania pierwszej pomocy możesz uratować czyjeś życie.

W ramach akcji „Bezpiecznie w Zachodniopomorskiem – pomagamy i służymy” zrealizowanych zostało 5 krótkich podcastów wideo. W kompaktowej, przystępnej i mamy nadzieję atrakcyjnej wersji mają one na celu dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Grupy docelowe, do których kierujemy nasze produkcje to przede wszystkim grono edukatorów: profilaktyków policyjnych w podległych garnizonowi zachodniopomorskiemu jednostkach ale również nauczyciele, harcerze czy pracownicy prywatnych przedsiębiorstw oraz osoby, które chciałyby mieć „pod ręką” procedury ratunkowe. Filmy odnoszą się do zagrożeń, które mogą mieć miejsce w różnych sytuacjach, o różnych porach roku i spotkać każdego.

Ogromną zaletą filmów jest ich błyskawiczna i szeroka dostępność. Poprzez umiejscowienie ich w przestrzeni internetowej można w każdej chwili w łatwy, szybki i co najważniejsze obrazowy sposób dotrzeć do instruktarzu w formie smart. Taka formuła pozwala skorzystać z materiałów nawet najmłodszym.

Wystarczy wejść na stronę https://zachodniopomorska.policja.gov.pl i kliknąć na naszej głównej stronie w link vademecum lub kliknąć w specjalny QR kod przekierowujący bezpośrednio do filmów.

podcast #1 osoba nieprzytomna

Podcast #2 - Napad drgawkowy

Podcast #3 – Oparzenia

Podcast #4 - Zawał

Podcast #5 - Zadławienie u dziecka

Podcasty instruktażowe zostały zrealizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej przy pomocy Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w ramach kampanii edukacyjno-prewencyjnej "Bezpiecznie w Zachodniopomorskiem - pomagamy i służymy", realizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorską Grupę Wojewódzką International Police Association w Szczecinie. Zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.