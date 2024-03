Uroczyste wprowadzenie zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie Data publikacji 11.03.2024 Powrót Drukuj Na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Szymona Sędzika, p.o. Komendanta Głównego Policji, powołał na stanowiska Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Podczas uroczystej zbiórki w sali konferencyjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, obecni byli kadra kierownicza policji oraz przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników policji.

Na stanowisko pełniacego obowiazki Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie powołano - insp. Przemysława Domagałę - dotychczasowego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Na stanowisko pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie powołano insp. Roberta Sielskiego - dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie.

Przybyli na uroczystą zbiórkę gratulowali nowo powołanym na stanowiska zastępcom życząc im sukcesów.

Insp. Przemysław Domagała pracę w Policji rozpoczął w 1996 roku w Gdańsku. Do 2004 roku służył w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku w pionie kryminalnym. Następnie przeszedł do Centralnego Biura Śledczego w Gdańsku. Poniżej, jedne z najważniejszych punktów jego pracy kierowniczej, w której ma doświadczenie od 2009 roku, kiedy to objął stanowisko Kierownika Sekcji dw. z Przestępczością Samochodową Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W 2014 roku został zastępcą naczelnika wydziału kryminalnego w tej jednostce. Dwa lata później powrócił do CBŚP w Gdańsku i objął stanowisko naczelnika zarządu. Od 2 czerwca 2020 roku był Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Przez całą swoją służbę związany jest z pracą w pionie kryminalnym.



Insp. Robert Sielski służbę rozpoczął w 1995 roku. Do 2001 roku związany był z komendą Miejską Policji w Szczecinie z pionem prewencji. Kolejne doświadczenie zdobył w Zespole Dyżurnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Sztabie Policji. W latach 2007- 2012 pracował na stanowisku Naczelnika Sztabu Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie. W maju 2012 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Sztab Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, a od maja 2019 r. do 10 marca 2024 r. był Komendantem Powiatowym Policji w Goleniowie.

ZP KWP