Reprezentacja KWP w Szczecinie zdobyła 7 medali w IV Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Służb Mundurowych im. komisarza Wacława Lejko Data publikacji 26.03.2024 Powrót Drukuj Czteroosobowa reprezentacja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wzięła udział w IV Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Służb Mundurowych im. komisarza Wacława Lejko o Puchar Komendanta Głównego Policji. Zawodnicy z garnizonu zachodniopomorskiego w swoich kategoriach wiekowych zajęli miejsca na podium i zdobyli łącznie 7 medali.

Zawody pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji przeprowadzone zostały w 22 marca 2024r. na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Warszawie w Dzielnicy Wola i przyciągnęły rzeszę mundurowych pływaków. W zawodach udział wzięło 12 sportowców z Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Państwowej Straży Pożarnej i Wojska Polskiego.

Zawodom patronowała postać legendarnego nurka komisarza Wacława Lejko, który 22 września 2017 roku zginął tragicznie we włoskim jeziorze Garda bijąc własny rekord świata głębokości nurkowania służb mundurowych. Pierwsze zawody ku Jego czci zorganizowano dwa miesiące po Jego śmierci. Odbywały się co roku do wybuchu pandemii Covid-19. W tym roku udało się je po pięciu latach wznowić!

Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie reprezentowali :

• mł.asp. Beata ŁUKOMSKA,

• mł.asp. Michał BAŁKA,

• mł.asp. Tomasz KROPIDŁOWSKI,

• kom. Rafał LEŚ

Mundurowi z garnizonu zachodniopomorskiego podczas sportowych zmagań uzyskali następujące wyniki:

mł.asp. Beata ŁUKOMSKA

– 3 miejsce na dystansie 100 stylem klasycznym,

– 2 miejsce na dystansie 50 stylem dowolnym,

mł.asp. Michał BAŁKA

– 3 miejsce na dystansie 100 metrów stylem motylkowym,

mł.asp. Tomasz KROPIDŁOWSKI

– 1 miejsce na dystansie 100 metrów stylem klasycznym,

– 3 miejsce na dystansie 50 metrów stylem klasycznym,

kom. Rafał LEŚ

– 2 miejsce na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym,

– 2 miejsce na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!