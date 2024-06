Challenge dla mł. asp. Krzysztofa Sobieraja z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach Powrót Drukuj Celem jest wsparcie rannego wskutek potrącenia poddębickiego policjanta Krzysztofa Sobieraja. Do akcji włączyli się mundurowi z całej Polski. Wyzwanie polega na wpłacie pieniędzy na jego rehabilitację, zrobieniu pompek i wytypowaniu kolejnych drużyn, które podejmą się tego ważnego zadania.

Godzinę przed północą, 6 stycznia br., patrol ruchu drogowego KPP w Poddębicach kontrolował ruch na głównej ulicy w Poddębicach. Policjanci chcieli zatrzymać samochód osobowy poruszający się z nadmierną prędkością. Jednak kierowca pojazdu nie zwolnił i z dużą prędkością potrącił jednego z policjantów, po czym uciekł. W wyniku uderzenia mł. asp. Krzysztof Sobieraj doznał poważnych obrażeń klatki piersiowej i głowy. Nieprzytomny został przewieziony do szpitala, gdzie zespół medyczny walczył o jego życie. Szczęśliwie operacja się udała, lecz Krzysztof wymaga długiej rehabilitacji.

Po tragicznym zdarzeniu policjanci w całej Polsce mobilizują się i wspierają kolegę. Organizowane są charytatywne wydarzenia sportowe, koncerty, utworzono internetową zbiórkę pieniędzy i rozpoczęto specjalny challenge polegający na wykonywaniu pompek. Wszystko po to, by mł. asp. Krzysztof Sobieraj wrócił jak najszybciej do zdrowia, do rodziny i do kolegów policjantów.

Zachodniopomorscy policjanci podjęli internetowe wyzwanie, rzucone im przez policjantów z KWP w Gorzowie Wielkopolskim oraz przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne. Wzięli w nim udział policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na czele z insp. Przemysławem Domagałą – I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Zasady są proste i znane jak przy każdym challenge'u. Po otrzymaniu nominacji należy wykonać pompki i wesprzeć zbiórkę pieniędzy dla Krzysztofa Sobieraja. W tym trudnym czasie każda złotówka jest ważna, aby zapewnić mu skuteczną rehabilitację i szybki powrót do zdrowia.

Do wsparcia zainicjowanej akcji zaprosiliśmy kolejnych funkcjonariuszy z KWP w Olsztynie.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia inicjatywy pomocy dla mł.asp. Krzysztofa Sobieraja z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, aby pomóc mu w tym trudnym czasie. Każdy, kto chce go wesprzeć, może wpłacać pieniądze na konto zbiórki - WEJDŹ TUTAJ