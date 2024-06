Pomagamy i chronimy - policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie ugasili pożar Data publikacji 29.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci nie są jedynie stróżami prawa. Często udzielają również pomocy medycznej lub gaszą pożary podczas interwencji, wykazując się wszechstronnością i zaangażowaniem w ratowanie ludzkiego życia. Tak było dziś nad ranem w Mielnie.

Tuż przed 5 rano w Mielnie patrolujący miejscowość policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie zauważyli kłęby czarnego dymu i płomienie wydobywające się z uchylonych drzwi balkonowych jednego z mieszkań. Po wejściu do budynku okazało się, że jest to pensjonat. Dowódca funkcjonariuszy skierował sześciu policjantów pełniących służbę w ramach adaptacji do przeprowadzenia ewakuacji przebywających w budynku osób. Sam, wraz z kolegą z patrolu zlokalizowali źródło pożaru, a następnie użyli gaśnic – po pierwsze tej z radiowozu, a następnie tych znajdujących się w budynku - do stłumienia płomieni. W tym samym czasie reszta funkcjonariuszy sprawnie wyprowadziła z budynku 9 osób. Na szczęście nikt nie wymagał pomocy medycznej.

Po ugaszeniu pożaru miejsce zdarzenia przekazano straży pożarnej.



Profesjonalne działanie było możliwe dzięki mł.asp. Maciejowi Madajczykowi i st.post. Kamilowi Marszałkowi oraz policjantów ich wspierających.