Kolejni młodzi policjanci wypowiedzieli słowa Roty Data publikacji 11.07.2024 Powrót Drukuj Zachodniopomorski garnizon Policji zasilił swe szeregi o kolejnych 44 funkcjonariuszy. Dzisiaj o godz. 11:00 na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie złożyli przysięgę służenia Ojczyźnie i Społeczeństwu.

W uroczystości udział wzięli: Pan Adam Rudawski – Wojewoda Zachodniopomorski, Pan Bogdan Jaroszewicz – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, insp. Szymon Sędzik – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wraz ze swoimi zastępcami, Komendanci Miejscy i Powiatowi naszego garnizonu, Naczelnicy Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa zachodniopomorskiego, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Szczecinie, I Zastępca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Pomorze Zachodnie oraz rodziny nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Szef zachodniopomorskiej Policji insp. Szymon Sędzik odczytał słowa roty, którą za nim powtórzyli nowi policjanci.

Następnie, w swoich przemówieniach Pan Adam Rudawski – Wojewoda Zachodniopomorski i Pan Bogdan Jaroszewicz – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego pogratulowali nowym funkcjonariuszom wcielenia do służby i życzyli ślubującym, sukcesów zawodowych i satysfakcji z codziennej służby.



Insp. Szymon Sędzik – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie w swoim wystąpieniu witając nowych policjantów, odniósł się do słów Roty, którą przed chwilą wypowiedzieli „To bardzo ważne, aby pozostały one w Waszej pamięci przez cały okres służby w Policji, bowiem podjęliście właśnie bardzo odpowiedzialne zobowiązanie wobec mieszkańców naszego województwa i kraju, a ponad wszystko wobec ojczyzny. Z pewnością macie świadomość, że droga zawodowa, którą wybraliście, nie będzie łatwa. Służba w Policji

to odpowiedzialność i wiele wyzwań, ale również dużo satysfakcji i spełnienia zawodowego, a przede wszystkim wyróżnienie i zaszczyt. Od dzisiaj jesteście częścią największej mundurowej formacji w Polsce. Formacji, której podstawowym zadaniem jest służba społeczeństwu i stanie na straży bezpieczeństwa obywateli naszego kraju. „Pomagamy i chronimy” – to nie slogan, ale motto polskiej Policji, które wyznacza priorytety. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie trzeba pomóc”.



Szef zachodniopomorskiego garnizonu życzył nowo przyjętym „wielu sukcesów, zarówno podczas nauki w szkołach policyjnych, jak również później - w służbie, a także w życiu osobistym. Niech nie opuszcza Was wytrwałość, konsekwencja i dążenie

do samorealizacji. Mam nadzieję, że wasz trud i zaangażowanie znajdą uznanie zarówno w oczach obywateli, jak i przełożonych, a mundur policyjny będziecie nosić z dumą”.



Zwrócił się też w swoich słowach do bliskich i rodzin funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, prosząc ich o wyrozumiałość dla ich służby i wsparcie.

Nowo przyjęci zanim trafią do jednostki macierzystej, odbędą obowiązkowe szkolenie podstawowe w jednej z policyjnych szkół.

Nabór kandydatów ciągle trwa i już planujemy kolejne przyjęcia. Szczegółowe informacje na temat przyjęć do Policji można znaleźć na stronieK https://praca.policja.pl/ . Kolejne przyjęcia do zachodniopomorskiego garnizonu w 2024 r. planowane są w terminach: :09 września, 30 października i 30 grudnia.

zespół prasowy KWP w Szczeicnie