Tomku, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci! Data publikacji 16.08.2024 9 lat temu, nasz Kolega Tomasz Frąszczak zginął na służbie, w wypadku drogowym, podczas dojazdu na miejsce interwencji. Dziś na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie insp. Robert Sielski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Szczecinie wraz z mł. insp. Andrzejem Biernatem I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie złożyli kwiaty oraz zapalili znicze na grobie tragicznie zmarłego na służbie ś.p. mł. asp. Tomasza Frąszczaka. W ten sposób uczcili pamięć o naszym Koledze w kolejną rocznicę Jego śmierci.

17 sierpnia 2015r. jak co dzień przystąpił do służby, wyjeżdżając motocyklem na ulice Szczecina. Tym razem jednak jej nie ukończył… Realizując zadania służbowe, został skierowany przez operatora 997 na interwencję w dzielnicy Szczecin – Dąbie w celu zatrzymania sprawcy rozboju, kiedy jechał ulica przestrzenną, z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, wykonał manewr wyprzedzania samochodu osobowego, kierowca tego pojazdu nie udzielił mu pierwszeństwa i doszło do zderzenia. Tomek zmarł w wyniku poniesionych obrażeń.



Zginął, do końca wypełniając rotę ślubowania. Miał 28 lat.



„W szeregi Policji Tomek wstąpił w 2011 r., rozpoczynając służbę w Oddziale Prewencji w Szczecinie. W związku z tym, że był pasjonatem motoryzacji, w 2013 r. kontynuował służbę w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie. Szybko stał się członkiem mundurowego klubu motocyklowego Blue Knights. Był propagatorem bezpiecznej jazdy na motocyklu, nie interesowała go jazda ekstremalna, ale turystyka motocyklowa, chętnie brał udział w akcji „Bezpiecznie na dwóch kółkach”.

„ Koledzy wspominają go jako osobę towarzyską, koleżeńską i pogodną. Zawsze miał czas dla przyjaciół. Nie było dla niego ważne, czy to dzień wolny, służył pomocą w każdej potrzebie, nawet jak trzeba było przyjść do pracy za kolegę. Był osobą z dużym poczuciem humoru. Dzięki niemu zwyczajny dzień pracy był jak spotkanie towarzyskie z kolegą.

Był dumny, że jest policjantem, chciał służyć, a nie pracować.”



Pośmiertnie został awansowany na stopień młodszego aspiranta oraz został wyróżniony przez Ministra Spraw Wewnętrznych Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Decyzją Komendanta Głównego Policji, ś.p. mł. asp. Tomasz Frąszczak, został wyróżniony wpisem do Księgi Pamięci oraz umieszczeniem Jego nazwiska na Tablicy Pamięci. Odsłonięcie tablicy epitafijnej odbyło się 15 lipca 2016 r. w siedzibie Komendy Głównej Policji i było częścią centralnych obchodów Święta Policji.



Tomku, pamiętamy o Tobie!



„Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć.”

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!



Zespół Prasowy KWP w Szczecinie / Wydział Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie