Nowy policyjny Bell-47 GXi w zachodniopomorskiej Policji Data publikacji 06.09.2024 Powrót Drukuj Nowy lekki śmigłowiec wielozadaniowy wyposażony m.in. w kamery termowizyjne, zdolny do lotu w dzień i w nocy. Jest nieduży, ma wielki zapas mocy i może wylądować na ciasnych lądowiskach. Będzie głównie wykorzystywany do zadań patrolowo-obserwacyjnych w rejonie dróg krajowych oraz ekspresowych. Pomocny będzie również przy działaniach interwencyjnych, pościgowych czy poszukiwawczych.

Dzisiaj oficjalnie zaprezentowaliśmy śmigłowiec Bell 407 GXi, który od niemal tygodnia jest na stanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Maszyna w naszym garnizonie wykorzystywana była już wcześniej, m.in. do zabezpieczenia Festiwalu Pol’and’Rock w Czaplinku oraz czy nadzorowania ruchu w ostatni weekend wakacji.

Bell 407 Gxi to lekki śmigłowiec wielozadaniowy. Wersja GXi jest najnowszą i najbardziej zaawansowaną technologicznie. Maszyny mają dodatkowe modyfikacje dostosowujące je do szczególnych wymagań wynikających z realizowanych zadań na rzecz Policji. Na pokład może zabrać jednego lub dwóch pilotów, czterech pasażerów oraz operatora systemu obserwacji lotniczej. Śmigłowiec wyposażony jest w system rejestracji i transmisji obrazu. Dzięki temu obraz z kamery może być transmitowany na żywo do dowódcy policyjnej operacji, w której uczestniczy śmigłowiec. Na pokładzie zainstalowany jest system oferujący najwyższej jakości wyświetlacze oraz szybkie procesory, co gwarantuje odpowiednią jasność i czytelność, szybszy rozruch i wyświetlanie map. Wyposażony jest nie tylko w system łączności policyjnej, ale może również nawiązać łączności z tabletami i smartfonami.

Nasi piloci i mechanicy podobnie jak inni operatorzy z jednostek policji w kraju, do których trafił taki śmigłowiec, szkolili się jesienią ubiegłego roku w Teksasie w centrum szkoleniowym Bella. Uczyli się obsługi oraz m.in. latania w warunkach symulujących niebezpieczne sytuacje.

Nowe policyjne śmigłowce, dzięki dodatkowym zbiornikom paliwa, mogą przelecieć ok. 700 kilometrów i utrzymać się w powietrzu przeszło 3,5 godziny.

Śmigłowiec może być też wykorzystywany do udziału w zabezpieczeniach dużych imprez masowych, pomocy przy zabezpieczeniu wizyt głów państw w Polsce. Za jego pomocą można też dokumentować miejsca wypadków, katastrof czy nawet przestępstw kryminalnych.

W związku z prezentacją nowego śmigłowca zapraszamy amatorów, pasjonatów i miłośników lotnictwa do konkursu na nazwę dla naszego statku powietrznego. Szczegóły wkrótce na naszych social mediach.

