Bezpieczny Sylwester i powitanie Nowego 2025 Roku - briefing prasowy i porady Data publikacji 31.12.2024 Powrót Drukuj Zachodniopomorscy policjanci bardzo duży nacisk położą w sylwestrową noc oraz pierwszy dzień „Nowego 2025 Roku” na bezpieczeństwo mieszkańców województwa i przyjezdnych gości podczas sylwestrowych zabaw a także użytkowników dróg. Dziś na terenie Wojewódzkiej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie odbył się briefing prasowy z udziałem Pana Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pana Bartosza Brożyńskiego Wicewojewody Zachodniopomorskiego oraz komendantów służb mundurowych województwa zachodniopomorskiego i przedstawicieli Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Zachodniopomorską Policję na spotkaniu reprezentował insp. Robert Sielski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Tematem przewodnim dzisiejzego briefingu było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w naszym regionie podczas nocy Sylewstrowej i pierwszego dnia Nowego Roku.

W każdym powiecie naszego województwa w różnych punktach spodziewajmy się na trasach przejazdu wzmożonych kontroli stanu trzeźwości. W myśl zasady „zero tolerancji dla nietrzeźwych kierowców” każdy użytkownik pojazdów powinien podczas wsiadania „za kółko” być absolutnie trzeźwym i wypoczętym. Poza tym jednym z głównym elementów dbania o bezpieczeństwo będą kontrole prędkości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to nie tylko kierujący samochodami ale również rowerzyści i piesi, którzy podczas nocnych spacerów powinni wyposażyć wierzchnie części garderoby w odblaski. Podczas przemieszczania się poza terenem zabudowanym posiadanie odblasków jest obowiązkowe.

Podczas zabezpieczenia nocy sylwestrowej do służby wejdzie zwiększona liczba policjantów. Od godziny 14:00 31 grudnia 2024 r. do godziny 6:00 1 stycznia 2025 r. w służbę na terenie całego województwa będzie pełniło 826 policjantów pionów prewencji, ruchu drogowego i pionu kryminalnego. W zabezpieczeniu wykorzystanych zostanie ok. 200 pojazdów służbowych.

Trwają kontrole punktów sprzedaży fajerwerków pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów. Kontrole potrwają do zamknięcia punktów handlowych z pirotechniką.

Zachodniopomorscy policjanci kontrolują na terenie całego województwa stoiska, na których są sprzedawane fajerwerki. Mundurowi sprawdzają przede wszystkim to, czy właściciele punktów mają odpowiednie zezwolenia, oraz czy nie są sprzedawane materiały pirotechniczne nieletnim.

Sprzedaż nieletnim petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Informujmy Policję o handlowcach, którzy sprzedają je dzieciom, gdyż może to uchronić najmłodszych, którzy często padają ofiarami nieumiejętnego obchodzenia się z fajerwerkami.

Pamiętajmy podczas zakupu !

Kupujemy fajerwerki, petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie w przygodnych miejscach, gdyż przepisy bardzo ściśle określają wymogi bezpieczeństwa sprzedaży i magazynowania wyrobów pirotechnicznych m.in. na wyodrębnionych stoiskach, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej.

Podczas używania fajerwerków pamiętajmy !

o obowiązującym w Polsce zakazie używania petard oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia. Nie oznacza to jednak, że w tych dniach istnieje dowolność, ponieważ używanie przedmiotów zawierających wyroby pirotechniczne np. niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować szereg negatywnych konsekwencji i to nie tylko prawnych, ale przede wszystkim zdrowotnych,

Apelujemy, aby nie pozwalać dzieciom na odpalanie wyrobów pirotechnicznych, nawet jeśli bardzo o to proszą ! Przypilnuj, by trzymały się z dala od miejsca odpalania fajerwerków. Wyroby pirotechniczne mogą być używane jedynie przez osoby dorosłe,