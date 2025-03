Inauguracja programu Komendy Głównej Policji "Przyszłość, a Ty" w województwie zachodniopomorskim

PaT („Przyszłość a Ty”), to ogólnopolski program edukacyjno-profilaktyczny Komendy Głównej Policji, skierowany do najbardziej wymagającej i najbardziej kreatywnej grupy odbiorców, czyli do młodzieży. Jego celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw oraz budowanie świadomości na temat zagrożeń, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w codziennym życiu. Program stawia na twórczą profilaktykę rówieśniczą tworząc jednocześnie społeczność, w której młodzież może rozwijać swoje pasje, promując wśród rówieśników życie wolne od przemocy i uzależnień.