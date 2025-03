Zatrzymana szajka oszustów internetowych Data publikacji 05.03.2025 Powrót Drukuj Goleniowscy policjanci rozpracowali i zatrzymali grupę 5 osób, podejrzewanych o serię oszustw internetowych dokonywanych za pośrednictwem jednego z popularnych serwisów zakupowych. Wykonywane pod nadzorem Prokuratury czynności doprowadziły do ustalenia około tysiąca pokrzywdzonych, a wstępne straty spowodowane przestępczą działalnością mężczyzn oszacowano na kwotę przekraczającą 100 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie zatrzymali pięciu mężczyzn podejrzanych o oszustwa internetowe, których dokonywali za pośrednictwem jednego z internetowych serwisów zakupowych.

Pracujący nad sprawą policjanci ustalili, że podejrzani korzystając z kont utworzonych w jednym z popularnych serwisów aukcyjnych oferowali do sprzedaży oraz sprzedawali nieaktywne kody aktywacyjne tzw. „key-passy” do popularnej platformy gamingowej.

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Goleniowie funkcjonariusze wykonywali szereg czynności, które w rezultacie doprowadziły do wytypowania i zatrzymania pięciu mężczyzn podejrzewanych o te czyny.

W wyniku przeprowadzonych przeszukań policjanci zabezpieczyli nośniki danych, telefony komórkowe oraz komputery.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie wszystkim zatrzymanym zarzutów dotyczących oszustw internetowych.

W prowadzonym postępowaniu ustalono już około tysiąca osób pokrzywdzonych, a straty spowodowane przestępczą działalnością pięciu mieszkańców powiatu goleniowskiego oszacowano wstępnie na kwotę przekraczającą 100 tysięcy złotych.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Goleniowie, Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował wobec trzech zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 2 miesięcy, natomiast w stosunku do pozostałych mężczyzn Prokuratura Rejonowa w Goleniowie zastosowała dozór Policji, zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi oraz zakaz opuszczania kraju.

Za popełnione przestępstwa może im grozić nawet do 8 lat pozbawienia wolności.