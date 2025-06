Nowoczesne Centrum Szkoleniowe Policji w Szczecinie – inwestycja w bezpieczeństwo i przyszłość [WIDEO] Data publikacji 02.06.2025 Powrót Drukuj Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie od 2019 roku intensywnie działa na rzecz unowocześnienia procesu szkolenia funkcjonariuszy, wykorzystując najnowsze technologie, w tym sztuczną inteligencję oraz zaawansowane symulatory. Punktem zwrotnym stało się przystąpienie do konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z projektem „POLSYM – Symulator Dynamicznego Wykorzystania Pojazdów Służbowych”, który uzyskał dofinansowanie i wszedł w fazę realizacji

Projekt, którego całkowity koszt wyniósł ponad 17,6 mln zł, obejmuje m.in. budowę symulatora jazdy radiowozem z pełną fizyką ruchu, wideo strzelnicę z dookólnymi ekranami, symulator użycia paralizatora TASER X2 oraz systemy biometryczne monitorujące reakcje funkcjonariuszy. Realizowany przez konsorcjum firm AUTOCOMP Management oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, projekt zakładał stworzenie nowatorskich rozwiązań technologicznych dedykowanych służbom mundurowym.

Centrum Szkoleniowe Policji w Szczecinie, mieszczące się przy ul. Wernyhory, to miejsce, gdzie nowoczesna technologia spotyka się z praktycznym doświadczeniem. Szkolenia realizowane są w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, z wykorzystaniem zarówno wirtualnej rzeczywistości, jak i realistycznych scenariuszy „na żywo”. Inwestycja KWP w Szczecinie na budowę obiektu to 5,9 mln zł

W 2022 roku projekt został rozszerzony o II etap, który obejmuje szkolenie pododdziałów kontrterrorystycznych, ćwiczenia szturmowe, szkolenia z medycyny taktycznej oraz użycie czujników bólu, które umożliwiają symulację ran i eliminacji w czasie rzeczywistym. Wprowadzenie takich rozwiązań znacząco podnosi poziom realizmu i efektywności treningów.

W planach znajduje się dalsze rozwijanie funkcjonalności Centrum, m.in. poprzez wdrożenie wirtualnej strzelnicy POJEDYNEK, symulatora szybkiej łodzi patrolowej oraz stanowiska do szkolenia operatorów dronów. Te innowacje mają na celu zapewnienie policjantom dostępu do wszechstronnych, nowoczesnych form szkolenia i przygotowania do działania w każdych warunkach.

Realizacja tego przedsięwzięcia to milowy krok w stronę nowoczesnego, zintegrowanego szkolenia funkcjonariuszy, które może stanowić wzór dla innych ośrodków w kraju. Szczecińska inwestycja pokazuje, jak dzięki wizji i determinacji możliwe jest stworzenie przestrzeni, która realnie podnosi poziom bezpieczeństwa publicznego.