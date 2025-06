Mocne uderzenie w narkotykowy biznes, policjanci zabezpieczyli ponad 100 kg kokainy ukrytej w naczepie ciężarówki Data publikacji 09.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wałcza przejęli ponad 100 kilogramów narkotyków. Nielegalny towar przemycany był w ładunku, w którym były części samochodowe. W związku ze sprawą zatrzymane zostały dwie osoby. Są już po zarzutach i może grozić im nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Substancja została zbadana przez biegłych, a wyniki wykazały, że jest to kokaina. W sumie policjanci zabezpieczyli blisko 109 kg narkotyku a jego czarnorynkowa wartość to ponad 40 mln. zł.

Policjanci zatrzymali w tej sprawie dwóch mężczyzn narodowości gruzińskiej w wieku 42 i 22 lat. Na prośbę wałeckich policjantów pomocy w czynnościach udzieliła również Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa, która wyposażona w specjalistyczny skaner prześwietliła kontrolowany pojazd, celem sprawdzenia czy w pojeździe nie znajdują się jeszcze podejrzane przedmioty lub substancje, w ukrytych częściach załadunkowych.

Sprawcy zostali zatrzymani i doprowadzeni do komendy, gdzie w następstwie kolejnych czynności zostali przesłuchani. Po przedstawieniu zatrzymanym zarzutów dotyczących międzywspólnotowego przemytu w Prokuraturze Rejonowej w Wałczu i przekazaniu akt sprawy do sądu, przychylono się się do wniosku prokuratora i zastosowano wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawa jest rozwojowa.

opr. BB/MR