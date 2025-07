Zabytkowe epitafium z XVII wieku powróciło do kościoła w Lubiatowie Data publikacji 02.07.2025 Powrót Drukuj Po 50 latach wróciło do Polski, skradzione z kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubiatowie (województwo zachodniopomorskie), epitafium upamiętniające Lüdeke III von Schöninga z 1613 roku. Powrót epitafium był możliwy dzięki bliskiej współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, Fundacją Muzeum w Wustrau oraz Parafią pw. Świętej Trójcy w Żukowie.

Epitafium to znajdowało się niegdyś w kościele ewangelickim we wsi Lubiatowo w pow. Pyrzyckim. Zostało wykonane w 1613 roku z piaskowca, na zlecenie Anny von der Marwitz dla upamiętnienia męża fundatorki - Lüdeke von Schöninga oraz ich syna Curta Ludowiga. Pierwotnie epitafium składało się z płyty z reliefem przedstawiającym postaci ojca i syna, ujętej od dołu ozdobnym kartuszem. Było wbudowane we wschodnią ścianę szczytową nad ołtarzem, obok ambony. Kościół w Lubiatowie znacznie ucierpiał w wyniku II wojny światowej i długo pozostawał nieużywany. Jego odbudowa rozpoczęła się w 1976 roku Dopiero w trakcie prac rekonstrukcyjnych odkryto, że epitafium Schöningów zniknęło. Niestety nie udało się ustalić kiedy i w jakich okolicznościach do tego doszło.

W styczniu 1983 roku funkcjonariusze szczecińskiej milicji reagując na zgłoszenie Urzędu Ochrony Zabytków udali się do mieszkania w Szczecinie, gdzie była widziana ta płyta. Płytę jednak już wywieziono i ponownie zaginęła na kilkanaście lat. Natomiast prawa część epitafium, zmarłego dziecka Curta Ludowiga von Schöning została wystawiona na sprzedaż w warszawskim domu aukcyjnym w 1993 roku. Udało się ją wówczas odzyskać i ponownie zamontować w kościele w październiku 1993 roku.

Lewa część epitafium została odnaleziona w 2016 roku w zbiorach Muzeum Brandenbursko-Pruskiego w Wustrau przez dr. Marka Łuczaka z policji szczecińskiej, gdzie była wmurowana w ścianę wejściową głównej ekspozycji.

Po wieloletnich staraniach, dzięki bliskiej współpracy pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, Fundacją Muzeum w Wustrau oraz Parafią pw. Świętej Trójcy w Żukowie, epitafium poświęcone Lüdeke III von Schöning 1 lipca 2025 roku powróciło na swoje pierwotne miejsce do kościoła w Lubiatowie.

nadkom. dr Marek Łuczak