Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Data publikacji 17.07.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj zachodniopomorski garnizon zasiliło 44 nowo przyjętych funkcjonariuszy, w tym dwadzieścia jeden kobiet. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Nowi policjanci za Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Robertem Sielskim wypowiedzieli słowa roty "...ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej...". W ślubowaniu uczestniczył Pierwszy Wicewojewoda Zachodniopomorski Bartosz Brożyński, komendanci miejscy i powiatowi oraz kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Komendant w krótkim wystąpieniu pogratulował i podziękował młodym funkcjonariuszom wyboru naszej formacji. Podkreślili, że służba jaką wybrali kandydaci jest pełna codziennych wyzwań i od momemtu złożenia ślubowania na ich barkach spoczywa wielka odpowiedzialność. Podejmowanie trufów służby będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin. Zaznaczył również, że daje ona dużo satysfakcji oraz możliwości rozwoju zawodowego. Po zakończonej części ceremonialnej, w trakcie przemów pogratulowano nowym policjantom i składano życzenia spełnienia w nowej pracy jak i w życiu osobistym. Na zakończenie uroczystości był czas na pamiątkowe zdjęcia. Nowi policjanci otrzymywali gratulacje od rodzin oraz kierownictwa swoich jednostek. Po odbyciu kilkumiesięcznego szkolenia podstawowego, nowi policjanci rozpoczną służbę w swoich jednostkach macierzystych, gdzie będą dbać o nasze bezpieczeństwo.

Przypominamy, że dobór wciąż trwa, a dokumenty można składać we wszystkich komendach powiatowych oraz komendach miejskich i wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Według danych na 10 lipca 2025 roku, stan zatrudnienia w naszym garnizonie wynosi 4419 funkcjonariuszy. W garnizonie zachodniopomorskiej Policji w 2024 roku przyjęto 329 policjantów. Do dnia 17.07.2025r. przyjęto 164 funkcjonariuszy Policji. A to nie koniec, przed nami jeszcze 4 terminy przyjęć w tym roku. To pozytywny sygnał, który świadczy o rosnącym zaufaniu społecznym i atrakcyjności zawodu policjanta.