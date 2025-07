Wojewódzkie Obchody Święta Policji Data publikacji 28.07.2025 Powrót Drukuj Święto Policji to data szczególna dla naszej formacji. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji garnizonu zachodniopomorskiego. W 106. rocznicę powołania Policji Państwowej, na Placu Solidarności w Szczecinie, odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji, które Honorowym Patronatem objął Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń. W uroczystościach uczestniczył m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk.

Święto Policji w Polsce obchodzone jest 24 lipca i upamiętnia rocznicę powołania Policji Państwowej w 1919 roku. Jest to dzień, który podkreśla długą tradycję i ciągłość formacji, która na przestrzeni lat przeszła wiele zmian i reform, by dostosować się do potrzeb współczesnego społeczeństwa. W tym roku mija dokładnie 100 lat, odkąd kobiety po raz pierwszy zasiliły szeregi tej formacji. Kobiety w policyjnej formacji piastują rozmaite stanowiska od podstawowych po kierownicze. W naszym garnizonie zatrudnionych jest (stan na 1 lipca br.) 1189 funkcjonariuszek, co stanowi niemal 27% zatrudnionych policjantów oraz 550 pracowników Policji, z których znakomita większość to właśnie kobiety. Pracują i służą na lądzie, wodzie i w powietrzu. Policjanci i pracownicy służby kryminalnej, śledczej, prewencyjnej, spraw wewnętrznych, kontrterrorystycznej, zwalczania cyberprzestępczości, wspomagającej (w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym) odpowiadają codziennie za bezpieczeństwo wewnętrzne naszego regionu i jego mieszkańców.

Coroczne Święto Policji to szczególny czas, w którym służący w szeregach formacji policjanci, policjantki oraz pracownicy są honorowani za swoje poświęcenie i ciężką pracę na rzecz społeczeństwa.

Wojewódzkie obchody Święta Policji w tym roku rozpoczęto od oddania hołdu policjantom ziemi zachodniopomorskiej poległym podczas służby społeczeństwu. Nadinsp. Szymon Sędzik wraz ze swoimi zastępcami, złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą tych funkcjonariuszy.

Następnie na Placu Solidarności w Szczecinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów 106. rocznicy powstania Policji Państwowej. Uroczystość rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia pamięci wszystkich policjantów, którzy polegli w służbie.

W wydarzeniu udział wzięli: parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele sądów i prokuratury, zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji, przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Szczecinie oraz funkcjonariuszki, funkcjonariusze i pracownicy Policji naszego garnizonu.

Gościliśmy także delegację z Niemiec składającą się z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Cyfryzacji Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz kadrę kierowniczą Policji Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Policji Brandenburskiej, z którymi KWP w Szczecinie na bieżąco współpracuje w wielu dziedzinach.

Uroczystość otworzył szef zachodniopomorskich policjantów nadinsp. Szymon Sędzik witając znamienite grono gości. Komendant w swoim wystąpieniu wypowiedział słowa uznania dla wszystkich policjantek, policjantów i pracowników garnizonu. Podziękował wszystkim, którzy z oddaniem służą społeczeństwu, narażając często swoje życie i zdrowie dla dobra innych. Zaakcentował także stale nowe wyzwania stawiane przed naszą formacją.

Podczas uroczystości medale, odznaczenia, awanse i wyróżnienia odebrało kilkudziesięciu policjantów i pracowników cywilnych.

Garnizon zachodniopomorskiej Policji to ponad 5500 policjantów i pracowników. Z okazji przypadającego na dzień 24 lipca Święta Policji na wyższe stopnie służbowe, awansowało w całym województwie ponad tysiąc policjantów. Prezydent RP przyznał także Medale za „Długoletnią Służbę” – 35 funkcjonariuszom, natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Odznaki „Zasłużony Policjant” 34 mundurowym. Medale za zasługi dla Policji otrzymało 5 funkcjonariuszy.

Wyróżnienia podczas uroczystości odbierali także osobiście pracownicy cywilni.

Wręczone zostały też medale za zasługi dla zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa zachodniopomorskiego. Wśród wyróżnionych Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZP na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w województwa zachodniopomorskiego Krzyżem 35. LECIA POWSTANIA Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów odznaczeni zostali: Adam Rudawski Wojewoda Zachodniopomorski, Olgierd Geblweicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego insp. Robert Sielski – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, mł. insp. Przemysław Kucharski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Podczas uroczystości głos zabrał nadinsp. Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji. Pan Komendant podziękował policjantom i pracownikom Policji za ciężką i wymagającą służbę, która każdego dnia powoduje, że mierzą się z różnorodnymi wyzwaniami, które wymagają nie tylko odwagi, ale także umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Podkreślił ogrom zadań, które realizowali policjanci podczas powodzi oraz przy zachodniej granicy. Słowa wdzięczności skierował również do wszystkich osób, które wspierają Policję w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Słowa podziękowań za codzienny trud służby na rzecz społeczeństwa w całym regionie wybrzmiały także w przemówieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesława Szczepańskiego. Życzenia dla zachodniopomorskich policjantów skierował także w swoim wystąpieniu Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblweicz.

Na podkreślenie zasługuje udział w naszych uroczystościach policyjnej orkiestry „Olimpia” z KWP we Wrocławiu pod batutą kapelmistrza i tamburmajora podkom. Pawła Nierody. Wspaniała oprawa muzyczna uświetniła każdy moment tego wyjątkowego dla nas dnia.

Równolegle do wydarzeń w Filharmonii przy Placu Solidarności w Szczecinie odbywał się piknik mundurowy, na którym nie brakowało atrakcji. Miasteczko profilaktyczno-edukacyjne odwiedziły nie tylko dzieci, ale również młodzież i dorośli.

Zainteresowani mogli porozmawiać z policjantami, dowiedzieć się, jakie wymogi trzeba spełnić, aby wstąpić w szeregi zachodniopomorskiej Policji.

Można też było odwiedzić stanowiska profilaktyczne i szkoleniowe dot. udzielania pierwszej pomocy. Na najmłodszych uczestników festynu czekały liczne atrakcje: gry, zabawy i konkursy. Z bliska można było obejrzeć policyjne konie i psy służbowe.





Zespół prasowy KWP w Szczecinie