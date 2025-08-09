2 promile alkoholu, narkotyki i rajd przez Sarbinowo. Zatrzymany został chwilę po potrąceniu matki z dzieckiem i ucieczce z miejsca zdarzenia. Został tymczasowo aresztowany! Data publikacji 09.08.2025 Powrót Drukuj 26-latek z regionu kompletnie zlekceważył prawo i bezpieczeństwo innych. W Sarbinowie, mając blisko 2 promile alkoholu we krwi, będąc pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy, wjechał na przejście dla pieszych, potrącając kobietę z dzieckiem. Zamiast pomóc, uciekł. Policjanci szybko go namierzyli, a przy zatrzymaniu znaleźli przy nim blisko 80 gramów marihuany. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

To miał być zwykły letni dzień w Sarbinowie. Jednak na ul. Nadmorskiej doszło do niebezpiecznego zdarzenia, które mogło skończyć się tragedią. Kierowca audi, 26-letni mieszkaniec regionu, wsiadł za kierownicę mimo braku uprawnień, mając w organizmie 2 promile alkoholu i będąc pod wpływem narkotyków. Jego brawurowa i skrajnie nieodpowiedzialna jazda zakończyła się potrąceniem pieszej z dzieckiem, przechodzącej przez oznakowane przejście.

Zamiast zatrzymać się i udzielić pomocy, mężczyzna wcisnął gaz i uciekł z miejsca zdarzenia. Po otrzymaniu informacji od świadków zdarzenia, do działań przystąpili policjanci z koszalińskiej komendy, a także funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie.

Intensywne poszukiwania przyniosły szybki efekt – 26-latek został zatrzymany. Okazało się, że to nie koniec jego problemów. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim niemal 80 gramów marihuany.

Mężczyzna usłyszał szereg poważnych zarzutów: kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających, nie mając do tego uprawnień, a także ucieczki z miejsca zdarzenia oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Kobieta z dzieckiem przechodząca przez pasy na szczęście nie wymagała hospitalizacji.

Sprawca tych czynów karalnych został wczoraj doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie, gdzie zostały z nim wykonane czynności procesowe. Sąd przychylił się do złożonego wniosku i zastosował wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Policjanci podkreślają, że takie zachowania są wyjątkowo niebezpieczne i spotkają się z surową reakcją organów ścigania. Za popełnione czyny 26-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.