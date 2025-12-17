SPORTIS 10500K "Może na morze" - nowa łódź wspiera policjantów Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj Nowa jednostka została wyposażona w dwa silniki o łącznej mocy 700 KM, co pozwala na szybkie i skuteczne reagowanie w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji. Łódź będzie wykorzystywana zarówno do patroli prewencyjnych, jak i działań ratowniczych na wodach Szczecina, Zalewu Szczecińskiego oraz Morza Bałtyckiego.

Na wyposażeniu jednostki znajdują się nowoczesne systemy nawigacyjne, a także specjalistyczny sprzęt ratowniczy, w tym torba R1 z defibrylatorem AED, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa osób przebywających na akwenach. Zakup łodzi został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy współpracy z Komendą Główną Policji. Wprowadzenie nowej jednostki pływającej do służby to kolejny krok w kierunku podnoszenia skuteczności działań Policji na wodach Pomorza Zachodniego oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów korzystających z lokalnych akwenów.

W związku z wprowadzeniem do służby nowej jednostki Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ogłosiła plebiscyt na nadanie nazwy.

Weź udział w plebiscycie. Regulamin i szczegóły (kliknij)

Na Wasze propozycje czekamy do 3 stycznia 2026 r. Po tym czasie wybierzecie 5 najlepszych propzycji.