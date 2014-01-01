Zatrzymania w sprawie piramidy finansowej na rynku kryptowalut [WIDEO] Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wraz z policjantami Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji przy współudziale biegłego z zakresu kryptowalut Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu zatrzymali 6 osób w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej TSQ Investment Group.

Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, prowadzi śledztwo dotyczące działalności przestępczej związanej z piramidą finansową TSQ Investment Group. W wyniku procederu polegającego na inwestycjach w kryptowaluty około 15000 osób zostało pokrzywdzonych na łączną kwotę nie mniejszą niż 2 190 000 zł.

W połowie grudnia br. funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przeprowadzili realizację w ramach śledztwa, zatrzymując 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała stworzyć piramidę finansową i oszukać jej uczestników na znaczne kwoty pieniędzy poprzez lokowanie ich w kryptowalutach.

Podczas przeszukania zabezpiecznono m.in. gotówkę w walutach: polskiej, euro i dolarach. Zabepieczone zostały także tzw. ledgery, czyli portfele kryptowalut, na których zabezpieczono kryptowaluty oraz nośniki informacji (komputery, ponad 400 dysków twardych, telefony komórkowe) i zapiski.

Zatrzymanym osobom w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie przedstawione zostały zarzuty m.in. oszustwa na dużą skalę i niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Sąd Okręgowy w Szczecinie wobec 5 osób zatrzymanych zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. Wobec jednej osoby zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi, zakazem opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w kwocie 15 000 zł.

Sprawa jest wielowątkowa i rozwojowa.