Zatrzymanie mężczyzny podejrzanego o znęcanie się i bezprawne pozbawienie wolności ! Data publikacji 11.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie prowadzą czynności w sprawie podejrzenia znęcania się psychicznego i fizycznego nad 23-letnią kobietą. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do zdarzeń miało dochodzić w okresie od czerwca 2025 roku do stycznia 2026 roku w jednym z mieszkań na terenie podległym pod KPP w Sławnie, gdzie pokrzywdzona zamieszkiwała wspólnie z partnerem.

Według zgromadzonego materiału, od 3 stycznia 2026 roku kobieta miała być przetrzymywana w mieszkaniu wbrew swojej woli. W tym czasie była narażona na przemoc fizyczną i psychiczną, polegającą m.in. na biciu oraz poniżaniu. W trakcie jednego ze zdarzeń sprawca miał spowodować u pokrzywdzonej obrażenia maczeta w wyniku czego powstała ok. 8 cm rana cięta głowy. Ustalono także, że kobieta jest w ciąży, a partner usiłował przerwać ten stan poprzez uderzanie kobiety bezpośrednio w brzuch.

7 stycznia 2026 roku kobiecie udało się opuścić mieszkanie przez balkon i udać do miejsca zamieszkania osoby najbliższej. Stamtąd została przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala.

8 stycznia 2026 roku policjanci zatrzymali podejrzewanego mężczyznę, który ukrywał się w mieszkaniu znajomego. 25 - latek usłyszał między innymi zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad partnerką, pozbawienia jej wolności i przetrzymywania przez 4 doby oraz usiłowania przemocą przerwania ciąży. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.