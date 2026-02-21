Patrole z powietrza i ziemi - w przeddzień odwilży policjanci czuwają nad bezpieczeństwem na zamarzniętych akwenach [WIDEO] Data publikacji 21.02.2026 Powrót Drukuj Zamarznięte jeziora i skute lodem rzeki w województwie zachodniopomorskim przyciągają miłośników zimowego wędkarstwa. Choć tafla lodu pozornie może wydawać się stabilna, warunki na zamarzniętej wodzie bywają zmienne i nieprzewidywalne. Dlatego nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów czuwają policjanci Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie – zarówno z ziemi, jak i z powietrza.

W ramach działań kontrolno-profilaktycznych zachodniopomorscy funkcjonariusze realizują patrole terenowe wokół jezior i rzek, sprawdzając legalność połowów oraz uprawnienia wędkarzy do korzystania z łowisk. Kontrole obejmują m.in. weryfikację wymaganych zezwoleń, przestrzeganie limitów połowowych oraz stosowanie do obowiązujących przepisów. Policjanci przypominają także o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas przebywania na lodzie – w szczególności o konieczności zachowania ostrożności w rejonach ujść rzek, trzcinowisk oraz miejsc, gdzie lód może być cieńszy. Działania na ziemi wspierane są przez patrol lotniczy z wykorzystaniem śmigłowca Bell 407 GXi. Załoga statku powietrznego monitoruje z powietrza rozległe obszary akwenów, identyfikując miejsca, w których mogą znajdować się skupiska osób, potencjalne zagrożenia czy przypadki nielegalnych połowów. Współpraca funkcjonariuszy Komisariatu Wodnego Policji w Szczecinie z załogą śmigłowca pozwala na szybkie reagowanie oraz skuteczne koordynowanie działań w terenie. Z lotu ptaka możliwa jest również ocena stanu pokrywy lodowej oraz obserwacja trudno dostępnych miejsc. W przypadku zauważenia osoby znajdującej się w sytuacji zagrożenia, lotnicy niezwłocznie przekazują informacje patrolom naziemnym, które natychmiast podejmują interwencję.

Policjanci apelują o rozwagę i odpowiedzialność. Wchodząc na lód, należy pamiętać, że jego grubość może być zróżnicowana nawet w obrębie jednego akwenu.

Chcesz być bezpieczny? Zrezygnuj z wejścia na zamarzniętą wodę !