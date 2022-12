„Ofiary przestępstw- człowiek w obliczu bezradności” - konferencja naukowo- szkoleniowa podsumowująca projekt POWER ON Data publikacji 09.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 7-8 grudnia 2022 r, w Międzyzdrojach odbyła się konferencja pn: „Ofiary przestępstw- człowiek w obliczu bezradności”, która była jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć w ramach projektu „POWER ON - podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”.

Konferencje otworzył nadinsp. Tomasz Trawiński – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, który bardzo serdecznie przywitał wszystkich gości oraz uczestników spotkania, w tym także zabranych on- line.

Mieliśmy przyjemność gościć także naszych przyjaciół z Niemiec na czele z Panem Olivierem Stepien – Prezydentem Policji Landu Brandenburgia.



Po wystąpieniu Pana generała głos zabrał nadinsp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku. Garnizon, który reprezentuje jest liderem tego przedsięwzięcia. Pan generał podziękował wszystkim partnerom projektu za zaangażowanie i wsparcie przy realizacji poszczególnych etapów zadania.

Pan dr Marek Jasztal – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie omówił geopolityczne i ekonomiczne źródła przestępczości a pomoc ofiarom.



Kolejnym prelegentem była kom. Iwona Glińska – Koordynator Zespołu Funduszy pomocowych KWP w Gdańsku. Pani komisarz przedstawiła bardzo szczegółowo realizację projektu jako lidera przedsięwzięcia. Pani podinsp. Jolanta Szymulewska – Ozioro Ekspert Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie – także omówiła stan realizacji założeń w województwie warmińsko- mazurskim.



Partnerem projektu jest również Szkoła Policji w Pile. Pan mł.insp. Leszek Koźmiński Naczelnik Wydziału Prezydialnego opowiedział o tym, jak w szkole realizowane są założenia tego programu. Ostatnie podsumowanie projektu przedstawiła nadkom. Monika Mocianko – Pawlak Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie oraz Pani Ewa Maślana – koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych.



Ostatni blok pierwszego dnia konferencji dotyczył aspektów psychologicznych. Pani podinsp. Ewa Mańka Wykładowca Wydziału Prezydialnego Szkoły Policji w Pile, która bardzo ciekawie omówiła współczesne funkcjonowanie małoletnich w internecie, jakie ryzykowane zachowania podejmują dzieci i młodzież w sieci oraz jakie należy podjąć działania edukacyjne. Natomiast Pani podinsp. Edyta Haszczak – Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Szczecinie skupiła się w swoim wystąpieniu na omówieniu zjawiska przemocy, mechanizmów jego rozwoju i stosowania w internecie.



W drugim dniu konferencji wystąpił dr Piotr Bogacki Dyrektor Zespołu ds. przestępczości wobec dzieci z Biura Rzecznika Praw Dziecka, który przedstawił prezentacje na temat profilaktyki przemocy wobec dzieci z perspektywy działań Policji.

Kolejne wystąpienie dotyczyło zjawiska patostreamów i ich wpływu na rozwój młodego człowieka. Pani podinsp Ewa Mańka oraz Pan nadkom. Romuald Cieciura niezmiernie ciekawie i obrazowo przedstawili to zjawisko. Treści przekazane przez prelegentów są niewątpliwe bieżące i pokazują, jak wiele jeszcze pracy przed różnymi służbami w zakresie edukacji młodzieży na temat zagrożeń w sieci.



Ostatnim prelegentem była Pani dr. Ewa Kowalewska z wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, która w swojej prezentacji omówiła wsparcie prawne i instytucjonalne dla ofiar przestępstw internetowych.

Konferencje zakończył generał Tomasz Trawiński szef zachodniopomorskich policjantów, który jeszcze raz podziękował wszystkim partnerom projektu POWER ON. Życzył wszystkim uczestnikom konferencji z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku samej pomyślności i dużo zdrowia.



Przypomnijmy na koniec:

„POWER ON - podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”.

To przedsięwzięcie realizowane było z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wartość całego projektu to ponad 4 mln złotych.

Głównym celem projektu było stworzenie wspólnej , kompleksowej płaszczyzny wsparcia ofiar przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzących do wsparcia osób doświadczających handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej.

Ważne było także zwrócenie uwagi na ochronę osób zagrożonych przestępstwami z nienawiści i osób poszkodowanych w wyniku użytkowania internetu.



Podsumowując całość przedsięwzięcia można stwierdzić, ze planowane wcześniej rezultaty projektu tj. wzrost kompetencji służb udzielających wsparcia ofiarom przestępstw, wzrost świadomości i upowszechnienie wiedzy wśród poszkodowanych, w tym nieletnich i kobiet na temat zagrożeń oraz prowadzenie działań wspierających takie osoby- zostały osiągnięte.

